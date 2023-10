Quem é o pai de Alok? Conheça a família do DJ

Nome conhecido mundialmente, Alok, 32, não é o único famoso da família. Da casa do DJ também saíram outros artistas, como o pai dele, o DJ Juarez Swarup Petrillo, de 53 anos, que nos últimos dias virou assunto na mídia por estar em Israel para um trabalho quando os bombardeiros do Hamas atingiram o país. Quem é o pai de Alok? Conheça.

Pai de Alok também é DJ

O pai de Alok é o DJ Juarez Swarup Petrillo e é um nome influente no meio da música eletrônica. Ele começou na indústria nos anos 80, como guitarrista da banda A Primeira Pedra, e na década seguinte conheceu o Trance, uma vertente da música eletrônica, gênero que domina.

Segundo contou Alok em vídeo no Instagram, Juarez não é o criador do festival que ocorria em Re'im, próximo da Faixa de Gaza, quando a cidade foi atingida. O DJ revelou que seu pai foi contratado para tocar no festival Tribe Of Nova Universo Paralello Edition e que seu nome tem sido relacionado ao evento na mídia porque Juarez é um dos criados do Universo Paralello, festival brasileiro, que foi licenciado pela produtora israelense responsável pela organização do espetáculo.

O pai de Alok é idealizador do Universo Paralello, o maior festival de Trance do Brasil, que envolve arte alternativa, e que é realizado há mais de 20 anos, contando com a presença de artistas nacionais e estrangeiros. "Quando licenciam a marca, tem direito do uso do nome e da identidade visual. Meu pai já licenciou para diversos países, como a Índia, México, Argentina, Tailândia, entre outros. Assim como aconteceu agora em Israel. Toda a responsabilidade da organização, produção, execução e escolha do local é feito pelo contratante", explicou o DJ na gravação.

O pai de Alok está em segurança no momento e aguardando a oportunidade de retornar ao país. Juarez chegou a Tel Viv na segunda-feira e está tentando voltar ao Brasil, segundo informou o DJ, que contou também que no momento em que começaram os ataques, Juarez conseguiu fugir em um carro durante a evacuação do local e se abrigou em um bunker. Conhecidos do pai de Alok que estavam em um carro próximo ao dele foram baleados durante o ataque e não há informações sobre o estado de saúde deles.

Quem é a mãe de Alok?

Assim como o pai de Alok, a mãe do artista também é DJ e produtora. Ekanta Jake tem 51 anos de idade e tem mais de 20 anos de carreira no meio musical. Ela é especialista no PsyTrance, outra vertente da música eletrônica.

Ekanta tem mais de 8 mil ouvintes mensais no Spotify e mais de 140 mil fãs no Instagram, ela já tocou em diversos lugares ao redor do mundo, como Alemanha, Amsterdam, Holanda, entre outros. Seu álbum mais recente é Vozes, de 2021, que conta com faixas em parceria com Krunch, Audio-X, Jana Luia, Baladeva, e muitos outros. Seu último single foi lançado agora em 2023 e se chama Soul Echo.

Juarez e Ekanta não são casados hoje em dia, eles se separaram quando Alok ainda era criança. Além dele, o casal teve mais um filho, o DJ Bhaskar, que é gêmeo de Alok. Bhaskar tem mais de 2 milhões de ouvintes mensais no Spotify e há pouco tempo lançou a faixa When I see It, com JADED e The Vic.

Leia também - Aprenda a oração por Israel de solidariedade e paz