Aprenda a oração por Israel de solidariedade e paz

Uma oração por cura é uma das muitas orações que você pode fazer por Israel neste momento de necessidade. Em tempos em que as sombras do conflito se aproximam, os nossos corações anseiam por consolo e esperança. À medida que nos unimos, esta coleção de orações para acabar com a guerra oferece um farol de luz, guiando suavemente os nossos corações em direção à paz e à cura. Deixe que estas petições sinceras sejam o bálsamo que acalma a nossa alma colectiva. 🙏🕊️

A paz deixo com você; minha paz eu te dou. Não como o mundo dá, eu dou a você. Não deixem seus corações ficarem perturbados ou com medo. João 14:27

Como fazer a oração por Israel

Em momentos como este podemos ter um grande desejo de orar, mas nos perguntamos “como devo fazer a oração por Israel?”. Então, pedimos a alguns de nossos amigos em Israel que nos dessem pontos de oração em primeira mão que usaremos como equipe e gostaríamos de compartilhar com vocês também.

Aqui estão os pontos de oração:

Por favor, ore pela paz de Jerusalém. ( Salmo 122:6 )

Por favor, ore para que os terroristas sejam capturados e detidos.

Por favor, ore pela proteção de Deus para os civis e o exército. Para que Deus seja seu escudo, retaguarda e uma parede de fogo ao redor deles. Por favor, ore para que a fé dos soldados crentes seja fortalecida. ( Salmo 91 )

Por favor, ore por proteção e resgate as centenas ou mais que foram sequestradas pelo Hamas. ( 1Samuel 30 )

Por favor, ore pela proteção das comunidades do Sul que foram infiltradas por terroristas do Hamas.

Por favor, ore por proteção contra os milhares de foguetes do Hamas. ( Salmo 44:4-8 )

Por favor, ore pela salvação de judeus e árabes. ( Romanos 11:26-27 , 2 Pedro 3:9)

Por favor, ore para que Deus resgate Seu povo e que as nações saibam que Ele é o Senhor. ( Salmo 83 , Salmo 2 )

Por favor, rezem por coragem, esperança, paz e força para as pessoas – para que Deus traga a sua ajuda com o trauma e o medo que afectam tantas pessoas. ( 2 Timóteo 1:7 , Romanos 15:13 )

Por favor, ore pelas famílias dos soldados perdidos e pelos soldados e civis em recuperação.

Por favor, ore para que os líderes governamentais israelenses tomem decisões sábias e dirigidas por Deus. ( 1 Timóteo 2:1-2 )

Por favor, ore para que os cristãos de todo o mundo acordem totalmente para a realidade do crescente anti-semitismo de inspiração demoníaca. Que como povo de Deus nos comprometemos a abençoar o povo judeu e a orar para que os propósitos de Deus para Israel sejam cumpridos.

Nossos irmãos e irmãs de toda a casa de Israel, que estão em perigo e no cativeiro, que vagam pelo mar e pela terra - que Deus tenha misericórdia deles e os traga da angústia para o conforto, das trevas para a luz, da escravidão para a redenção, agora, rapidamente e em breve. E digamos: Amém.

Uma Oração pela Restauração

Deus de Conforto,

envie o seu Espírito para abranger todos aqueles cujas vidas

são dilaceradas pela violência e pela morte em Israel e na Palestina.

Você é o Advogado dos oprimidos

e Aquele cujo olho está no pardal.

Deixe os braços se estenderem para a cura, em vez da agressão.

Deixe os corações lamentarem em vez de militarizarem.

Deus de Justiça,

dá força àqueles cujo longo trabalho por uma paz justa

pode parecer agora infrutífero. Fortaleça sua determinação.

Não deixe que eles se sintam sozinhos. Mostre-nos como apoiar o seu trabalho

e reforçar a sua coragem. Orientar os líderes religiosos para modelarem

a unidade e a reconciliação através das linhas de divisão.

Oriente os líderes políticos a ouvirem com o coração enquanto procuram a paz e a perseguem.

Ajude todas as pessoas a escolher o caminho rigoroso da paz justa e a rejeitar a violência.

Deus de Amor,

elevamos a Palestina e Israel – o seu povo, a sua terra, as suas criaturas.

A guerra é um monstro que consome tudo em seu caminho.

A paz é um presente partilhado nas refeições de memória com cristãos, muçulmanos e judeus.

Queimemos incenso, não crianças. Partamos o pão e não os corpos.

Plantemos olivais e não cemitérios.

Imploramos que o amor e a compaixão prevaleçam

em todas as suas montanhas sagradas.

Deus da Esperança,

elevamos as cidades da região: Cidade de Gaza e Tel Aviv,

Ramallah e Ashkelon, Deir El Balah e Sderot,

há tanto tempo divididas, mas tão cheias de vida e criatividade.

Volte novamente para soprar paz aos seus povos

para que todos possam reconhecê-los.

Deus da Misericórdia,

trabalhe agora nos corações dos combatentes

para escolherem a vida em vez da morte, a reconciliação em vez da retaliação,

a restauração em vez da destruição. Ajude-nos a resistir ao anti-semitismo em todas as suas formas,

especialmente nas nossas próprias igrejas. Todas as pessoas, israelitas e palestinianos,

merecem viver em paz e sem medo, com o direito de determinarem

juntos o seu futuro.

Deus das Nações,

não permita que mais nenhuma criança ou idoso seja sacrificado em altares de conveniência política.

Mantenha todas as pessoas protegidas de líderes injustos que explorariam

a vulnerabilidade para os seus próprios fins distorcidos.

Dê discernimento sábio àqueles que tomam decisões para buscar a paz.

Forneça-lhes informações sobre como promover o bem-estar, a liberdade e a prosperidade para todos.

Ensine todos nós a resolver injustiças com retidão, não com foguetes.

Proteja nossos corações contra retaliações e dê-nos corações somente para o amor.

Fortalece a nossa fé em Ti, ó Deus de Toda Carne,

mesmo quando não temos respostas claras,

para que ainda possamos nos oferecer de forma não violenta

pela causa da paz.

Amém.

Uma oração pela paz

Deus de luz e salvação, nosso refúgio e nossa força,

Oramos pelo povo de Israel e da Palestina em meio à escalada da violência.

Oramos pelos mortos e feridos pelos foguetes lançados em Gaza, no sul de Israel. Que sua vara e cajado os consolem. Oramos por aqueles que estão de luto. Que eles conheçam sua ajuda sempre presente.

Rezamos pela protecção daqueles que foram feitos reféns pelo Hamas. Ao caminharem por este vale escuro, que não temam nenhum mal.

Oramos pelos civis de Gaza. Que saibam que a sua ajuda vem do Criador do céu e da terra. Lembramos especialmente todos aqueles que foram mortos e feridos hoje em Gaza - que você possa confortar e curar aqueles que estão sofrendo e aqueles que perderam entes queridos.

E oramos por aqueles que estão na liderança em Gaza e em Israel. Que você os guie pelos caminhos certos. Pedimos tudo isso em união com Cristo e confiando no poder do seu Espírito Santo.

Amém.

