Quem é o pai de Fernanda Paes Leme?

Fernanda Paes Leme, 40, é filha de famosos. O pai da atriz é bastante conhecido pelo trabalho no jornalismo e trilhou uma longa carreira na área esportiva. Hoje aos 64 anos, ele segue ativo na ofício mas deixou a TV para se dedicar ao rádio. Afinal, quem é o pai de Fepa?

Fernanda Paes Leme é filha de quem?

O pai de Fernanda Paes Leme é o jornalista esportivo Álvaro José, que trilha carreira na televisão desde a década de 70. A atriz é fruto do casamento do repórter e locutor com Neca Paes Leme.

Atualmente, Álvaro dá palestras e também faz parte da equipe esportiva da Rádio Transamérica. Conhecido como "A Enciclopédia do Esporte", o jornalista entrou para o ramo esportivo na Rede Bandeirantes mas logo passou a fazer parte da equipe da Globo.

José cobriu 11 Olimpíadas, 10 finais da NBA e 8 jogos panamericanos, além de ter participado de coberturas que marcaram sua carreira, como a final do torneio de Wimbledon, a mais antiga e prestigiada competição de tênis do mundo, entre Jimmy Connors e John McEnroe em 1981.

Depois de apenas dois anos na emissora carioca, Álvaro retornou para a Band e se tornou locutor da NBA e outros eventos esportivos. O jornalista ficou no canal até 2009, mas retornou em 2012 para trabalhar somente nas rádios. O pai de Fernanda Paes Leme também passou pela Record, onde permaneceu até 2016, e teve um blog no R7 sobre esportes.

Em seguida, voltou às telinhas da Band, mas agora no canal fechado BandSports, como narrador, comentarista e apresentador de programas esportivos. Hoje, Álvaro José está trabalhando apenas na rádio.

Filha de um grande nome do jornalismo esportivo, Fernanda Paes Leme já se inspirou no pai para fazer alguns trabalhos na área. Em 2021, a atriz fez sucesso com uma série de vídeos chamada "Fepa cobrindo Olimpíadas" que resumiam os principais acontecimentos dos Jogos Olímpicos.

Quem é o namorado de Fernanda?

Fernanda Paes Leme está noiva do empresário Victor Sampaio, 31. Os dois assumiram o relacionamento em janeiro de 2021, quando viajaram juntos para Fernanda de Noronha.

Em sua página no Instagram, o noivo de Fepa acumula mais de 34,7 mil seguidores onde publica fotos de viagens pelo Brasil e exterior. O empresário é formado em Administração por uma faculdade de São Paulo e também já estudou na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos.

Victor tem negócios na área do turismo e eventos, incluindo viagens de turismo na neve, chamada "Snowtrip", e é um dos sócios do Réveillon do Gostoso, a festa mais famosa da cidade de São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte.

Em conversa com a imprensa durante a estreia do filme "Transformers: O Despertar das Feras", a atriz afirmou que ainda não tem data para o casamento, que não deve acontecer neste ano. “O casamento vem aí um dia, quem sabe. Mas não estou planejando absolutamente nada. Nem eu, nem o Victor. Estamos felizes assim. Quem sabe no próximo ano?”, disse.

Fepa atualmente é apresentadora do podcast "Quem Pode, Pod" ao lado de Giovanna Ewbank. O último trabalho da atriz em novelas foi em 2018 quando esteve em "Malhação: Vidas Brasileiras". No ano seguinte, passou a comandar o programa "Viagem a Qualquer Custo", no GNT. Também participou da série "Nada Suspeitos" (2022), da Netflix.

Além da carreira na televisão, Fernanda conquistou papéis no cinema nacional. Mais recentemente, esteve nos filmes "Quatro Amigas Numa Fria" (2022), "Ricos de Amor 2 (2023)" e "Transformers: O Despertar das Feras", no qual dublou a personagem Arcee.

Depois de 18 anos na Globo, a atriz deixou a emissora em maio de 2016 para apresentar o "X Factor Brasil", na Band. O reality teve apenas uma temporada.

