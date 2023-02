Qual o nome e quanto tempo tem o filho da Rihanna? O que sabemos

Rihanna anunciou no último domingo, 12, a gravidez de seu segundo filho com o rapper A$ap Rocky. A cantora, que já é mãe de um menino nascido em 2022, mantém sua vida pessoal longe dos holofotes e não costuma expor a família nas redes sociais. A voz de 'Work' e o cantor estadunidense estão juntos oficialmente há dois anos.

Quantos filhos a cantora Rihanna tem?

Rihanna é mãe de um menino nascido em 13 de maio de 2022, atualmente com nove meses de vida. A cantora não revelou até agora o nome do primogênito.

Bastante discreta, a diva só mostrou o filho pela primeira vez em dezembro do ano passado em um vídeo publicado no TikTok, quando o bebê já tinha sete meses.

Em entrevista à Vogue, a estrela de Barbados afirmou que a gravidez não estava nos planos. No entanto, a cantora e o rapper se tornaram verdadeiros "pais babões", de acordo com fontes da revista americana People. "Rihanna ama ser mãe. Ela está obcecada pelo seu filho", disse a fonte ao veículo. Segundo a mesma pessoa, A$ap Rocky também compartilha do sentimento. "É um ótimo pai e muito envolvido na criação", disse.

A diva anunciou a primeira gravidez em janeiro de 2022. Assim como desta vez, Rihanna manteve a notícia fora dos holofotes até mais da metade do período de gestação. A cantora afirmou à Apple Music, antes de se apresentar no Super Bowl, que tenta buscar o equilíbrio entre o trabalho e sua vida pessoal desde o nascimento do primeiro herdeiro. “É muito diferente. O equilíbrio é quase impossível porque não importa como você olhe, o trabalho é sempre algo que vai roubar seu tempo com seu filho. Essa é a moeda agora, é para onde vai”, disse.

Conheça o primeiro filho de Rihanna com A$ap Rocky:

É verdade que a Rihanna está grávida?

Rihanna está grávida do segundo filho com A$ap Rocky. A cantora mostrou o barrigão pela primeira vez durante sua apresentação no intervalo do Super Bowl, um dos eventos mais prestigiados e de maior audiência da televisão americana. Após o fim da apresentação, os representantes da estrela confirmaram a gravidez à imprensa americana.

Assim como na primeira gestação, Rihanna não revelou de quantas semanas está grávida, o sexo ou o nome do segundo bebê. De acordo com fontes ouvidas pelo jornal americano Entertainment Tonight, a famosa escolheu o Super Bowl para anunciar a gravidez pois queria passar uma mensagem de empoderamento e mostrar que é possível equilibrar tudo e realizar sonhos.

Qual a última música lançada pela Rihanna?

O último trabalho lançado por Rihanna foi o álbum ANTI, em 2016. No ano passado, a cantora empolgou os fãs ao dar voz à faixa Lift Me Up, parte da trilha sonora do filme Pantera Negra: Wakanda Forever.

Faz sete anos que os fãs esperam ansiosos por novidades da cantora, que se dedicou à carreira de empresária no ramo de maquiagens e lingeries nos últimos tempos. No entanto, a famosa jogou um balde de água fria em seus admiradores ao afirmar que ainda não tem planos para retornar a carreira musical. “Eles (os fãs) estão esperando! Estou animada para lançar novas músicas, mas ainda não tenho nenhuma atualização para vocês sobre isso”, disse ao Good Morning America um dia após sua apresentação no Super Bowl.

Na última semana, correram rumores na internet de que a cantora sairá em turnê ainda neste ano. De acordo com o jornalista José Norberto Flesch, Rihanna virá ao Brasil entre os meses de setembro e outubro. A cantora estaria preparando o anúncio da turnê.

