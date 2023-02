Não recebeu nada? Saiba qual o cachê da Rihanna no Super Bowl 2023

Saiba quanto Rihanna faturou com o show do Super Bowl. Foto: Reprodução Youtube NFL Oficial

Saiba se a cantora recebeu pela apresentação do show do intervalo no evento de futebol americano

No último domingo, 12 de fevereiro, o Kansas City Chiefs venceu o Philadelphia Eagles e conquistou o terceiro título do Super Bowl na história. No intervalo, Rihanna fez o público cantar e dançar em um show repleto de hits, efeitos, coreografia e até anúncio da segunda gravidez. A dúvida que fica é se a cantora recebeu ou não cachê pelo grande evento.

A resposta é surpreendente.

Show da Rihanna no Super Bowl 2023 completo

Quanto Rihanna recebeu pelo show do Super Bowl LVII

Rihanna não recebeu nenhum centavo para ser a atração do show do intervalo no Super Bowl deste ano. Impressionante, mas essa não é a primeira vez que um artista se apresenta no evento "de graça".

Historicamente, os artistas não são pagos para se apresentarem na final da NFL, de acordo com publicação da revista americana Cosmopolitan em 12 de fevereiro.

A informação é de que a NFL, liga norte-americana de futebol dos Estados Unidos responsável pelo evento, cobre apenas as despesas e os custos de produção da apresentação, como efeitos especiais, profissionais que trabalham nos bastidores e viagens.

Mas por que não pagam? O Super Bowl é o evento com maior audiência no país e, por isso, a liga considera que o espaço já é um ótimo catálogo para o artista divulgar seu trabalho e marca.

Rihanna pode não ter recebido pagamento em dinheiro pelo show do Super Bowl, mas a artista lucrou com a apresentação de 13 minutos no intervalo do jogo mais aguardado da América.

Segundo a revista Variety, os números de streams globais de Rihanna no Spotify, aplicativo de música, aumentaram em 640% nos Estados Unidos graças ao seu show no intervalo do Super Bowl. Só a faixa "Bitch Better Have My Money" teve um aumento de 2.600% só no país. Ainda segundo a revista norte-americana, a faixa “Diamonds” cresceu mais de 1.400%, enquanto "Rude Boy" foi para 1.170% nos streams e “We Found Love” o total de 1.160%.

Na Apple Music e no Shazam, por exemplo, os ouvintes subiram para 331%, segundo a Variety.

Em anos anteriores, estrelas como Jennifer Lopez, que se apresentou em 2020, viu os streams de suas músicas subiram em 335%, assim como Shakira em 230%, de acordo com a Billboard. Lady Gaga, que fez o show do intervalo no ano de 2017, viu os números das vendas de álbuns e suas músicas aumentarem para 1.000% depois da sua apresentação.

Grandes artistas que já passaram pelo Super Bowl

Não há dúvidas de que o Super Bowl é o maior palco de eventos do mundo. Evento de maior audiência nos Estados Unidos e referência nos países vizinhos, pisar no palco da final do futebol americano é o sonho de qualquer grande artista.

Rihanna não é a única a passar por ele. Do rock ao pop, nomes como Michael Jackson, Prince, U2, Rolling Stones, Lady Gaga, Katy Perry, Beyonce, ColdPlay, Madonna, Black Eyed Peas, Maroon 5, The Who, Janet Jackson e Red Hot Chili Peppers.

É importante ressaltar que nenhum deles recebeu cachê por isso.

