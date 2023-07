Quem era a cantora que morreu hoje? Sinéad O'Connor de 'Nothing compares 2 U'

A cantora que morreu nesta quarta-feira, 26, era a irlandesa Sinéad O'Connor. A informação foi divulgada pelo jornal Irish Times, que não informou a causa da morte da artista. A famosa era mais conhecida pelo hit "Nothing compares 2 U", composta por Prince.

O que aconteceu com a cantora Sinead O'Connor?

Sinéad O'Connor morreu aos 56 anos, conforme divulgado pela imprensa internacional. A cantora fez grande sucesso em 1990, quando lançou o maior hit de sua carreira. A música é de autoria do cantor Prince, que foi lançada como parte do álbum "I Do Not Want What I Haven't Got".

A cantora teve uma vida e carreira bastante tumultuada. A irlandesa iniciou sua trajetória na música em 1987, quando lançou seu primeiro álbum de estúdio "The Lion and the Cobra", uma homenagem a sua mãe que faleceu um ano antes da divulgação do projeto.

Mas foi apenas três anos depois, com o lançamento do segundo álbum de estúdio, que a tornou mundialmente famosa com o hit "Nothing compares 2 U". A faixa foi eleita pela Billboard como o single #1 daquele ano e rendeu prêmios para a cantora.

Apesar do sucesso, Sinéad sofreu nas mãos de Prince, o compositor do hit. Em entrevista ao programa Good Morning Britain, em setembro de 2019, a artista revelou que foi agredida e perseguida pelo cantor por ter feito um cover da canção gravada por ele alguns anos antes. "Nós nos encontramos uma vez, não nos demos muito bem e nós tentamos nos agredir. Na verdade, ele tentava me bater e eu tentava me defender, foi uma experiência assustadora", disse.

A faixa foi o único grande hit da carreira da irlandesa, que também ficou conhecida por fortes opiniões sobre o movimento feminista e a Igreja Católica. Em 2016, a artista rasgou uma foto do papa João Paulo 2º durante o programa americano "Saturday Night Live", causando enorme polêmica na época.

*Essa matéria será atualizada.

