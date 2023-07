Sinead O'Connor? Quem compôs a música Nothing Compares 2 u

Sinead O'Connor morreu aos 56 anos no dia 26 de julho e um dos maiores clássicos de sua carreira voltou a causar curiosidade em parte do público. Afinal, quem compôs a música 'Nothing Compares 2 u'?

Nothing Compares 2 u é composição do Prince

O Prince escreveu 'Nothing Compares 2 U', mas O'Connor conseguiu habitar a música e torná-la totalmente sua - e um clássico dos anos 90. A versão da cantora liderou as paradas em todo o mundo e continua sendo uma das maiores power ballads da história.

O ícone pop Prince escreveu "Nothing Compares 2 U" para a banda de funk The Family, que foi o primeiro ato a assinar com sua gravadora, Paisley Park Records. A gravação foi em 1985, e ela foi lançada em seu único álbum, The Family, no mesmo ano. À época, o som não foi lançado como single e foi recebida com pouca ou nenhuma aclamação.

Foi o empresário de Sinéad O'Connor, Fachtna O'Kelly, quem teve a ideia da estrela irlandesa O'Connor fazer um cover da música.

Chris Hill, codiretor do selo de O'Connor, Ensign, disse ao Mojo em 2009: "Fachtna O'Kelly, gerente de Sinéad, trouxe uma fita cassete e, quando a ouvi, comecei a chorar. Eu apenas sentei lá com lágrimas nos olhos. Então O'Kelly ligou para Sinead O'Connor e disse, 'Chris está chorando.' "Foi tão ruim assim?" Sinéad perguntou."

Como muitas canções de Prince, a estrela nunca esclareceu totalmente se havia alguma inspiração particular por trás da música.

O'Connor disse mais tarde sobre a música: "Acho que provavelmente sou semelhante a milhões de pessoas que amaram a música, e somos todos pessoas que associaram a música a algum tipo de perda."

Enquanto muitos supõem que a música é sobre um amante perdido, outros disseram que na verdade foi inspirada pela governanta de Prince, Sandy Scipioni, que o deixou para ficar com sua família depois que seu pai morreu.

A engenheira de gravação de Prince, Susan Rogers, disse mais tarde: "Sandy foi a pessoa que garantiu que ele tomasse sua bebida favorita, que era Five Alive, e ela garantiu que a casa estivesse limpa e que houvesse flores frescas no piano e que as meias e cuecas foram lavadas. Isso pode ter sido a inspiração."

Prince morreu em 2016 aos 57 anos.

VEJA O ICÔNICO CLIPE