Carnaval de SP terá mais de 650 blocos de rua com Anitta a Daniela Mercury

Blocos de rua voltam com força total para as ruas de São Paulo; parte da programação já está disponível

O Carnaval está chegando e os foliões terão a oportunidade de superar, em grande estilo, a ausência de comemorações durante os últimos anos. Os blocos de rua de São Paulo (SP) voltam com força total em 2023, com mais de 650 grupos espalhados pela maior cidade do país. Este ano, as celebrações começam no sábado, dia 18/02, e seguem até a Quarta-feira de Cinzas, dia 22/02. Porém, muitos blocos começam a sair bem antes (e até depois) do início oficial do Carnaval.

Turistas e paulistanos poderão pular a festa, em sua forma mais tradicional e animada, indo atrás do trio de artistas como Anitta, Thiaguinho, Daniela Mercury, Léo Santana, Banda Eva, Barões da Pisadinha e Claudia Leitte. Também não faltará atração para todos os tipos de público, inclusive crianças.

Entre os principais blocos de Carnaval da capital de São Paulo, estão nomes como Samba do Eugenio, Casa Comigo, Acadêmicos do Baixo Augusta, Monobloco, Pipoca da Rainha, Sereianos, Meu Santo é Pop, Vou de Táxi, Minhoqueens e Nu’ Interessa. Embora sejam os mais famosos, eles estão acompanhados de mais de 650 blocos espalhados pela cidade.

Vai ter bloco de Carnaval em 2023?

Em São Paulo, alguns dos blocos de rua já estão com programação para este mês, em janeiro, e outros estão previstos para acontecer no “chorinho” do Carnaval, ou seja, no fim de semana seguinte à festa oficial. Veja abaixo a programação já divulgada dos blocos mais tradicionais, de acordo com ordem alfabética.

Blocos de rua Acadêmicos do Baixo Augusta

Data: 12 de fevereiro de 2023 (domingo)

Horário: 14h (concentração) e 19h (dispersão)

Trajeto: R. da Consolação, 2101 – R. da Consolação, 585 (sujeito a alteração)

Blocos de rua Casa Comigo

Data: 11 de fevereiro 2023 (sábado)

Horário: 11h (concentração) e 16h (dispersão)

Trajeto: R. Henrique Schaumann, 567 – R. Henrique Schaumann, 125 (sujeito a alteração)

Blocos de rua Nu’ Interessa

Data: 11 de fevereiro 2023 (sábado)

Horário: 13h (concentração) e 18h (dispersão)

Trajeto: Jericó, R. Original – R. Filinto de Almeida, R. Costa Lobo (sujeito a alteração)

Blocos de rua Pipoca da Rainha (com Daniela Mercury)

Data: 26 de fevereiro 2023 (domingo)

Horário: 14h (concentração)

Trajeto: Início na rua da Consolação, 2.101, Centro

Quais são os blocos para crianças em SP?

O site Blocos de Rua fez uma seleção de 7 blocos em São Paulo feitos para crianças caírem na folia ao lado de adultos responsáveis. Os trajetos são mais curtos do que os blocos tradicionais e, no caso de alguns, não há movimentação entre um local e outro. Confira a seleção abaixo:

• Charanguinha do França

• Mamãe Eu Quero

• Bloco Urubózinho

• Fraldinha Molhada

• Filhinhos da Mamãe

• Bloquinho

• ErêTantã Bloco do Brincar