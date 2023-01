Carnaval de Recife 2022 tem de João Gomes a Pabllo Vittar; veja programação

Carnaval do Recife é reconhecido mundialmente e abriga o maior bloco de rua do mundo, o Galo da Madrugada (Sumaia Villela/Agência Brasil)

Maior Carnaval de rua do país ainda terá transmissão ao vivo em canal da prefeitura no Youtube

A cidade de Recife no Pernambuco se prepara para a esperada volta do Carnaval depois de dois anos de interrupção devido à pandemia de covid-19. A prefeitura da cidade divulgou na sexta-feira, dia 27 de janeiro, a programação oficial da festa, que promete agitar a região com muita música, dança e folia. A expectativa é de que o Carnaval recifense, reconhecido como uma das maiores festas do mundo, reúna milhares de pessoas de todo o país.

Entre os convidados, estão nomes como Emicida, João Gomes, Pabllo Vittar, Fundo de Quintal, Alceu Valença, Sorriso Maroto e Elba Ramalho. Eles se apresentam no Marco Zero, espaço histórico em Recife que marca o ponto de partida para a medição das distâncias rodoviárias e ferroviárias no Brasil.

O frevo, reconhecido como patrimônio cultural da humanidade pelo Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) desde 2012, também será destaque no palco do Marco Zero com apresentações de artistas renomados, como Geraldo Azevedo, Maestro Forró, Spok, Almir Rouche, André Rio, Maestro Duda e o Orquestrão, que reúne centenas de músicos para encerrar a folia na manhã da Quarta-feira de Cinzas.

A divulgação oficial ainda adiantou que, neste ano, haverá transmissão ao vivo de pontos da festa pela TV Conecta, no canal da Prefeitura do Recife no Youtube. Veja detalhes abaixo.

Programação do Carnaval de Recife no Marco Zero

Data: 16 de fevereiro (quinta-feira)

Convidados: Ubuntu (cortejo formado por 24 afoxés com cerimônia de lavagem do Boulevard da Rio Branco) e Tumaraca - Encontro das Nações (com 700 batuqueiros de 13 Maracatus de Baque Virado)

Data: 17 de fevereiro (sexta-feira)

Convidados: Duda Beat, Geraldo Azevedo e Convidados (Alceu Valença, Elba Ramalho, Fafá de Belém e Chico César), Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, Homenageados do Carnaval (Geraldo Azevedo, Zenaide Bezerra e Dona Marivalda) e Recife Matriz da Cultura Popular (apresentação das Agremiações vencedoras do Grupo Especial Carnaval 2020)

Data: 18 de fevereiro (sábado)

Convidados: Pabllo Vittar (com participação de Uana e Romero Ferro), Orquestra do Maestro Duda, Almir Rouche, Recife Matriz da Cultura Popular (apresentação das Agremiações vencedoras do Grupo 1 do Carnaval 2020) e Recife Capital do Brega

Data: 19 de fevereiro (domingo)

Convidados: Maria Rita, Sorriso Maroto, Fundo de Quintal, Gerlane Lops e Orquestra de Bamba e Recife Matriz da Cultura Popular (encontro de Maracatus de Baque Solto)

Data: 20 de fevereiro (segunda-feira)

Convidados: Emicida, Nando Reis, Melim, Recife Matriz da Cultura Popular (encontro de Blocos Líricos) e Frevo de Bloco, O Grande Encontro (Coral Edgar Moraes, O Bonde, Getúlio Cavalcanti e Dalva Torres)

Data: 21 de fevereiro (terça-feira)

Convidados: João Gomes, Alceu Valença, Elba Ramalho, André Rio, Lenine, Spok, Orquestrão (10 anos do Frevo como Patrimônio Cultural da Humanidade) e Recife Matriz da Cultura Popular (apresentação das Agremiações vencedoras do Grupo 2 do Carnaval 2020)

Qual a data do Galo da Madrugada 2023?

Outro marco do Carnaval recifense, o Galo da Madrugada divulgou o trajeto que percorrerá em 2023, como você pode conferir a seguir. Ele sai para as ruas às 9h no dia 18 de fevereiro.

Trajeto do Galo da Madrugada:

1 – Travessa do Forte

2 – Forte das Cinco Pontas

3 – Rua Imperial (sentido Praça Sérgio Loreto)

4 – Avenida Dantas Barreto (esquina com Praça Sérgio Loreto)

5 – Praça Sérgio Loreto (sentido Av. Sul)

6 – Avenida Sul (sentido Afogados)

7 – Rua Saturnino de Brito (dobrando à direita para retornar pela Rua Imperial)

8 – Rua Imperial (voltando para a Praça Sérgio Loreto)

9 – Praça Sérgio Loreto (sentido Sede do Galo)

10 – Rua do Muniz (sentido Av. Dantas Barreto)

11 – Avenida Dantas Barreto (sentido Praça da Independência)

12 – Praça da Independência

13 – Avenida Guararapes (sentido Ponte Duarte Coelho)

14 – Rua do Sol (sentido Praça da República)

Em 1984, o Galo foi incluído no Guinness Book of World Records como o maior bloco de rua de carnaval do mundo.