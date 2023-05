Quem são os filhos da Joelma?

Ao contrário da mãe famosa, os filhos da Joelma vivem longe dos holofotes. A cantora paraense é mãe de três herdeiros, Natália, Yago e Yasmin, frutos de seus relacionamentos com Roberto Luís Sarraff, Robson Leão e Ximbinha. Conheça a família da famosa.

Quem é a mais velha entre os filhos da Joelma?

A primeira entre os filhos de Joelma é Natália Sarraff, hoje com 34 anos. A primogênita trabalha na diretoria da equipe de produção da mãe mas também é médica veterinária. Em 2022, ela passou por um processo de emagrecimento e perdeu 20kg em seis meses. Sarraf também se separou do ex-marido depois de 11 anos de união.

Natália é fruto do relacionamento de Joelma com o comerciante Roberto Luís Sarraff, mas foi criada pela avó paterna até os 15 anos. Joelma e Beto dois se conheceram na adolescência, e a cantora engravidou a primeira filha aos 17 anos de idade. O casal ficou junto por quatro anos.

Quem é o pai de Yago Matos – filhos da Joelma

O segundo entre os filhos da Joelma é Yago Matos, 26. O rapaz é formado em Administração e atualmente vive em Belém, no Pará. Ele também canta e sempre publica vídeos fazendo covers de músicas famosas.

Mãe e filho haviam rompido a relação em abril de 2021, quando o jovem optou por morar com o ex-padrasto Ximbinha. A mudança ocorreu por “logística de trabalho”, segundo Yago, mas o rapaz foi bloqueado por Joelma nas redes sociais.

Joelma e Yago, porém, aparentemente fizeram as pazes em agosto do mesmo ano. O rapaz postou uma foto ao lado da loira, com a legenda: “matando a saudade que eu estava dela. Te amo, mãe”.

Yago é fruto da relação de Joelma com o advogado Robson Leão, mas se manteve próximo de Ximbinha – tanto que já chamou o guitarrista de pai em publicações nas redes sociais.

Quantos filhos a Joelma teve com o Ximbinha?

Joelma teve apenas uma filha com Ximbinha, a caçula Yasmin Mendes, de 18 anos. A jovem também herdou o talento da família e solta a voz em vídeos publicados em sua conta no Instagram. A garota já apareceu em lives feitas pela cantora e acompanha a mãe em alguns shows.

Ao contrário da veterana, Yasmin é adepta ao pop e já postou covers de Justin Bieber, Post Malone, The Strokes, Los Hermanos, entre outros.

A cantora e Ximbinha foram casados por 18 anos, até se separarem de forma nada amigável em 2015 diante de acusações de traição e violência. Juntos, estouraram em todo o país com a Banda Calypso, que virou motivo de disputa judicial após o divórcio do casal.

Quem é o namorado de Joelma hoje?

Joelma atualmente está solteira. Em março de 2023, a cantora afirmou em entrevista ao programa OtaLab que está há quatro anos sem beijar.

“Eu estou sem beijar há uns quatro anos. Porque assim, eu tive uma luta grande agora com a Covid, né? Peguei cinco Covid. Bati o recorde”, disse.

A loira passou por graves problemas de saúde ao ser contagiada com a Covid-19 e sofreu com as sequelas deixadas pela doença. Joelma revelou publicamente que teve muitos inchaços e três derrames oculares.

A cantora segue ativa na música. Celebrando 30 anos de carreira, a loira trabalha no projeto “Isso é Calypso Tour Brasil”, com shows que passarão por cinco capitais brasileiras. A primeira apresentação aconteceu em Recife, Pernambuco, no ano passado. Em abril, a famosa arrastou uma multidão em São Paulo, onde gravou um novo DVD.