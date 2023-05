Carla Diaz e Arthur Picoli tiveram um breve relacionamento enquanto estavam confinados no BBB 21, mas os fãs do antigo casal ainda não superaram o namoro da atriz e do personal trainer. O assunto voltou à tona após a loira se pronunciar em suas redes socias afirmando que ainda hoje sofre perseguições de pessoas que no aceitam o fim da relação.

Carla Diaz e Arthur Picoli namoraram depois do BBB 21?

Carla Diaz e Arthur Picoli não namoraram após o fim do BBB 21. Os dois, que viveram uma relação conturbada dentro do reality da Globo, decidiram não seguir adiante com o romance.

Depois de vários rumores de reconciliação que tomaram conta da internet na época, a atriz se pronunciou em sua conta do Twitter afirmando que os dois não estavam juntos. "Eu e Arthur conversamos sim logo depois que saímos do programa.. E concordamos que aqui fora a vida é outra. Ou seja, não estamos juntos! Eu estou solteira. Estou totalmente focada no meu trabalho e realizada como nunca estive, com diversos projetos e coisas incríveis", escreveu.

Quem também veio à público foi Arthur, endossando o que Carla havia publicado. "Como a Carla disse, realmente conversamos e resolvemos não ficar juntos após o programa. Sou imensamente grato por todo esse carinho e amor que vocês têm por nós", publicou.

Em dezembro de 2021, Carla Diaz assumiu o namoro com o deputado federal Felipe Becari, de quem ficou noiva em maio deste ano.

Becari é formado em Educação Física, mas trilha carreira na política. Foi eleito vereador de São Paulo em 2020, pelo PSD. Em outubro de 2022, o político foi eleito deputado federal por São Paulo, agora pelo União Brasil. A principal causa defendida por Becari é a favor dos animais. O político atua no combate ao tráfico de animais e maus tratos.

Já Arthur Picoli também teve alguns outros relacionamentos e affair nos últimos anos, incluindo a nutricionista Marina Cunha e a psicóloga Carol Marchezi.

Relembre o pronunciamento de Carla Diaz e Arthur Picoli:

Oie!

Eu sempre fui muito discreta sobre a minha vida afetiva. Logo, esse é um assunto que não irei mais retomar, mas venho aqui em respeito aos meus fãs porque não acho justo criarem uma expectativa falsa em vocês.

Eu e Arthur conversamos sim logo depois que saímos do programa.. — Carla Díaz 🦋 (@Carladiaz) June 10, 2021

Boa tarde, família! Fui pego de surpresa com afirmações e acabei surpreendendo alguns de vcs com a resposta à Quem. Como a Carla disse, realmente conversamos e resolvemos não ficar juntos após o programa. Sou imensamente grato por todo esse carinho e amor que vocês têm por nós❤️ — Arthur Picoli 🎮 (@arthurpicoli) June 10, 2021

O que aconteceu com Carla e Felipe Becari?

Apesar do relacionamento com Arthur ter terminado há dois anos, Carla teve que se pronunciar em sua página no Instagram afirmando ainda ser perseguida por causa do relacionamento que teve dentro do BBB.

Isso porque o Ministério Público recebeu denúncias anônimas questionando o valor do anel de noivado dado por Becari para Diaz, além do dinheiro gasto pelo casal durante uma viagem à Itália em novembro do ano passado. De acordo com o portal Metrópoles, o deputado é suspeito de ter cometido crimes de peculato e estelionato, já que, segundo os promotores, teria apresentado uma riqueza incompatível com seus rendimentos.

Depois da divulgação da notícia, a atriz postou um longo desabafo em sua página no Instagram afirmando que a viagem do casal é fruto de sua relação com marcas parceiras. "Tenho documentado. Meus valores e caráter não compactuariam com ações ilícitas", escreveu.

Carla diz também revelou ser perseguida por fãs de 'Carthur' desde que deixou o Big Brother Brasil. "Muitas pessoas que torciam pelo casal que se formou no programa não se conformaram que a relação que eu tive no reality terminou. Eu sofri ameaças de morte, recebi presentes perturbadores e uma perseguição insistente, até com previsões pessimistas sobre o meu futuro", disse. A atriz finalizou afirmando que seus advogados já estão tomando as "medidas necessárias".

