Quem são os filhos de Daniela Mercury? Conheça a família

Giovana Póvoas, Gabriel Póvoas, Ana Isabel, Ana Alice e Márcia são os filhos de Daniela Mercury. Os dois mais velhos são frutos do casamento da cantora com Zalther Póvoas, de quem se separou há mais de 25 anos. Já as meninas foram adotadas por ela e sua atual esposa, Malu Verçosa.

Filhos de Daniela Mercury do primeiro casamento

Em seu primeiro casamento, com o engenheiro Zalther Póvoas, Daniela Mercury teve dois filhos. Ela é mãe de Gabriel, de 37 anos, e de Giovana, de 36.

Assim como a mãe, Gabriel segue carreira artística. O rapaz é cantor e compositor, e já escreveu músicas para estrelas como Caetano Veloso, Zelia Duncan e para a própria Daniela Mercury. Em sua página no Instagram, ele sempre publica vídeos cantando algumas faixas e também já lançou seu próprio álbum, intitulado Incompleto, em 2007. Ele tem uma filha, Clarice, de 10 anos de idade.

A segunda entre os filhos de Daniela Mercury é Giovana Póvoas, de 36 anos. Ela é bailarina, atriz, diretora e graduada em Jornalismo. Junto com sua sócia, comanda o projeto Fábrica de Musicais, que oferece uma série de cursos na área de teatro. Giovana é responsável pela direção de atores, interpretação teatral, interpretação da música e partes de coreografia. Ela é mãe de Mel, de 2 anos de idade.

Filhas de Daniela Mercury com Malu Verçosa

Daniela Mercury adotou mais três meninas: Márcia, de 24 anos, Ana Alice, de 21, e Ana Isabel, de 8 anos. As garotas entraram para a família da cantora quando ela ainda não estava com Malu Verçosa, sua atual esposa, mas tratam as duas como mães.

Márcia, Ana e Isabel foram adotadas por Daniela em 2011, mas a famosa já conseguiu a guarda definitiva de fato em 2013. As três são de Esperança, no agreste paraibano.

Neste ano, Márcia se formou em Direito em uma faculdade de Salvador, onde mora com as duas mães. A jovem sempre posta declarações de carinho para a "mãe Dam Dam" e "Mãe Malu".

Em 2013, ano que conseguiu a guarda das três meninas, a cantora disse em entrevista ao G1 que adotou as jovens por amor. "Não foi por solidariedade nem caridade. Foi por vontade de ter uma família. Não adotei para ser exemplo. Foi por amor", disse.

Mercury também afirmou que ela e as meninas são bastante próximas. “Eu estou adorando tê-las comigo. Elas estão agarradas a mim e a minha família. Às vezes é até mais forte do que um laço de sangue, porque é construído ali, com muito amor, com muita dedicação, com muita delicadeza”, contou.

Quem é a esposa de Daniela Mercury?

Daniela Mercury é casada há nove anos com Malu Verçosa - elas se conheceram durante uma apresentação da cantora na Semana do Mar, em Açores.

A cantora e a jornalista trocaram alianças oficialmente em 2013, quando se casaram no civil. Elas também fizeram uma troca de alianças simbólicas quando estavam em Paris, em março deste mesmo ano.

Em julho de 2019, o casal renovou os votos e se casaram mais uma vez em uma cerimônia na Ilha de Faial, na cidade de Horta, em Portugal.

Natural da Bahia, Malu Verçosa se mudou para São Paulo aos 17 anos para cursar faculdade de Jornalismo e acumula passagens pelo SBT, onde trabalhou no TJ Brasil, apresentado por Boris Casoy, e na TV Bahia, atuando como editora executiva e editora chefe por 10 anos.

Antes de assumirem um romance, Malu e Daniela já eram amigas. A jornalista inclusive escreveu um livro sobre a história das duas, chamado "Daniela & Malu: uma história de amor".

Além de Malu, Daniela já foi casada com Zalther Póvoas e com o empresário italiano Marco Scabia, união que durou apenas três anos.

