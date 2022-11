Quem são os filhos do Lula? Conheça a família do presidente eleito

Logo após a vitória de Luís Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciáveis no último domingo, 31, uma foto do filho caçula do presidente viralizou nas redes sociais, que chamou atenção pela beleza. Muitos internautas não conheciam o herdeiro do petista e ficaram curiosos para saber quem são os filhos do Lula.

Lurian Cordeiro é a filha primogênita - Quem são os filhos do Lula?

A filha mais velha é Lurian Cordeiro Lula da Silva, de 48 anos. Ela é fruto do relacionamento do presidente eleito com a enfermeira Miriam Cordeiro, com quem o político nunca foi casado.

Lurian segue a profissão de jornalista. Ela já foi secretária da Ação Social da prefeitura de São José, em Santa Catarina, e assessora parlamentar de Gabriel Chalita, na época em que o escritor era deputado. A primogênita é militante do Partido dos Trabalhadores (PT) - nas redes sociais, a filha de Lula sempre publica fotos ao lado do pai e participou ativamente da campanha neste ano.

Marcos Cláudio é um dos filhos de Lula

Marcos Cláudio tem 51 anos e apesar de ser mais velho que Lurian, chegou depois. Isso porque ele era filho de Marisa Letícia (1950-2017), com quem Lula foi casado por mais de 30 anos.

O pai de Marcos morreu antes mesmo de seu nascimento e ele acabou sendo adotado por Lula, a quem chama de pai desde sempre. Formado em Gestão Pública para o Desenvolvimento do Turismo, hoje ele atua como psicólogo mas já foi vereador da cidade de São Bernardo do Campo em 2012.

Fábio Luís - Quem são os filhos do Lula?

Fábio Luís é o primeiro filho de Lula com Marisa Letícia. Hoje, ele tem 47 anos e é conhecido como "Lulinha".

O herdeiro de Lula é biólogo, mas também atua como sócio da Gamecorp, empresa especializada em games, e da LLCS, em parceria com Luís Cláudio, seu irmão caçula.

Sandro Luís é um dos filhos de Lula

Em 1985, nasceu Sandro Luís, segundo filho de Lula com Marisa Letícia. Hoje, ele tem 37 anos de idade.

Sandro é publicitário, mas hoje atua como sócio de uma empresa de consultoria de tecnologia. Ele também é sócio de seu irmão caçula, Luís Cláudio. Entre os filhos de Lula, ele é o que vive de forma mais discreta e não está nas redes sociais e um dos que menos aparece na mídia.

Luís Cláudio é o filho caçula de Lula - Quem são os filhos do Lula?

Luís Cláudio Lula da Silva, 37, é o terceiro filho de Lula e Marisa. Nos últimos dias, o rapaz viralizou nas redes sociais por chamar atenção por sua beleza após postar uma foto ao lado do presidente eleito

Nos comentários do Tweet, o caçula recebeu centenas de comentários dos internautas que o chamaram de "gato" e queriam Lula de "sogrão". Muitos eleitores não conheciam o caçula e ficaram interessados para saber quem é o filho do petista que está roubando corações.

O caçula é formado em Educação Física e já foi preparador físico de jogadores de clubes como São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Hoje, ele trabalha na área de marketing esportivo e é dono de duas empresas do ramo - uma delas é a Touchdown, que organiza campeonatos de futebol americano.