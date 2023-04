Quem são os filhos de Jon Bon Jovi? Cantor tem 4 herdeiros

Bon Jovi, um dos maiores astros do rock, é pai de quatro filhos. Os herdeiros são frutos do casamento do cantor com Dorothea Bongiovi, com quem ele mantém um relacionamento desde o final da adolescência e se casou em 1989. Os dois são pais de Stephanie, Jesse, Jake e Romeo.

Stephanie Rose Bongiovi é a primogênita | Filhos de Jon Bon Jovi

A filha mais velha de Bon Jovi é Stephanie, de 29 anos. Após o nascimento da garota, o cantor escreveu a música "I've Got the Girl" em homenagem à primogênita.

Apesar de ser herdeira de uma grande celebridade, Stephanie vive no anonimato. Quando criança, fez algumas aparições nos palcos dos shows do pai famoso, mas hoje segue trabalhando nos bastidores de produções artísticas. A primogênita trabalha como operadora de câmera em programas de televisão e faz raras aparições ao lado de Bon Jovi.

Em 2012, ela foi hospitalizada ao sofrer uma overdose de opioide enquanto estava na faculdade.

Jesse Bongiovi

Jesse Bongiovi tem 28 anos e é o segundo filho de Jon Bon Jovi. Assim como a irmã mais velha, ele também optou por viver mais tranquilamente longe dos holofotes. Ele é formado em Ciências Políticas pela Universidade de Notre Dame, onde também jogou futebol americano.

O rapaz abriu uma empresa de vinhos rosé ao lado do pai famoso, chamada Hampton Water. O empreendimento faz bastante sucesso, e eles até foram premiados com o prêmio de Melhor Rosé de 2018 pela Wine Spectator.

O segundo filho de Bon Jovi está noivo de Jesse Light, com quem mantém um relacionamento há quatro anos.

Jake Hurley Bongiovi | Filhos de Jon Bon Jovi

O terceiro filho de Bon Jovi é Jake, de 20 anos. Ele começou a estudar na Universidade de Syracuse em 2020, mas não há informações se ele segue estudante ou se parou o curso. Ele também já atuou em um episódio do seriado Stranger Things, da Netflix.

Assim como os demais membros da família, Jake faz algumas aparições públicas, principalmente ao lado da namorada famosa, Millie Bobby Brown, com quem mantém um relacionamento desde 2021. No Instagram, ele é seguido por mais de 1 milhão de pessoas, onde compartilha cliques de sua rotina.

Em abril deste ano, a intérprete de Eleven em Stranger Things e Jake ficaram noivos. O anúncio foi feito através do Instagram de Millie.

Romeo Jon Bongiovi

Romeu é o mais novo entre os filhos de Jon Bon Jovi, com 19 anos. Discreto, o jovem não está nas redes sociais e também prefere viver longe dos holofotes.

Quando era mais novo, ele fez algumas aparições públicas ao lado dos irmãos e dos pais em alguns eventos de Hollywood mas atualmente se mantém no anonimato.

Quantas vezes Bon Jovi se casou?

Bon Jovi é casado há mais de 30 anos com Dorothea Bongiovi - os dois se conheceram quando ainda estavam no Ensino Médio no final da década de 70. Eles se casaram em 1989 em Las Vegas, quando a carreira do cantor estava no auge.

"Me senti imediatamente atraído por ela desde o minuto em que a vi e isso nunca mudou desde então", disse o cantor em entrevista à revista PEOPLE em 2020.

O único período em que o casal passou um tempo separado foi em 1985, e Bon Jovi começou a namorar a atriz Diane Lane. No entanto, poucos meses depois, Jon e Dorothea se reconciliaram e a reataram o relacionamento.

Quando questionados sobre o segredo para um casamento duradouro, pela PEOPLE em 2016, Dorothea afirmou que os dois cresceram juntos. "De alguma forma funciona para nós. Crescemos na mesma direção, igualmente, ao invés de cada um ir para uma direção diferente", disse. Bon Jovi afirmou que sua esposa é a "cola" da família, que mantém tudo junto em momentos difíceis.