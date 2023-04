Taylor Swift: relembre os ex-namorados famosos da cantora

Estrela do pop terminou o namoro com Joe Alwyn, com quem mantinha um relacionamento há seis anos

Taylor Swift, 33, terminou o namoro com o ator Joe Alwyn, 32, após seis anos de relacionamento, informa a revista americana PEOPLE. Antes do romance duradouro com o britânico, a americana se envolveu com outros artistas, incluindo nomes como Joe Jonas, Harry Styles e Calvin Harris, que já foram temas de algumas das canções mais famosas da loira.

Quem Taylor Swift namorou?

Confira o histórico de namoro de Swift abaixo.

Joe Jonas é um dos ex-namorados de Taylor Swift

O primeiro namoro público da loirinha do pop foi com o cantor Joe Jonas, entre julho e outubro de 2008. Apesar do pouco tempo de relacionamento, o término dos dois foi bastante conturbado - Taylor Swift afirmou publicamente que o Jonas brother rompeu com ela através de uma ligação que durou apenas 25 segundos.

Taylor escreveu 'Mr. Perfectly Fine' e 'Better Than Revenge' para o ex-namorado, que por sua vez respondeu a indireta com a faixa 'Much Better', parte do álbum Lines, Vines and Trying Times lançado pelos Jonas Brothers em 2009.

Lucas Till

Os fãs mais antigos de Taylor Swift devem se lembrar que o ator Lucas Till participou do clipe de 'You Belong With Me' e acabou engatando um breve romance com a cantora logo depois, entre março e abril de 2009.

Quem assumiu o affair foi o ator durante uma entrevista para a MTV. "Nós namoramos por pouco tempo, mas não houve atritos entre nós porque ambos eram legais [....] Eu gostava muito dela como amiga", declarou.

Taylor Lautner | Ex-namorados de Taylor Swift

Taylor Swift e Taylor Lautner se conheceram durante as gravações do filme Idas e Vindas de Amor (2010) e começaram a namorar ainda em 2009, mas não se sabe ao certo quanto tempo o casal ficou junto já que ambos evitavam falar sobre o relacionamento publicamente.

Após o fim do namoro, a americana escreveu 'Back to December', lançada no álbum Red em 2012.

John Mayer

Certamente um dos namoros mais conturbados da loirinha, Taylor e John Mayer namoraram entre dezembro de 2009 e fevereiro de 2010. Na época, um dos pontos mais falados pela imprensa era a diferença de idade entre eles - a voz de 'Love Story' tinha 20 anos, enquanto o cantor estava com 32.

A cantora escreveu 'Dear John', citando diretamente o nome de seu ex em uma das faixas mais lembradas do álbum Speak Now, lançado em 2010.

Jake Gyllenhaal| Ex-namorados de Taylor Swift

Outro relacionamento polêmico da loirinha foi com o ator Jake Gyllenhaal, com quem ela namorou entre outubro de 2010 e janeiro de 2011. Apesar do breve envolvimento, os tabloides apontavam na época que a cantora ficou extremamente magoada com o fim do namoro e escreveu grande parte das músicas do álbum Red para o ex.

Uma das faixas mais famosas é 'All Too Well', que no ano passado ganhou uma versão de 10 minutos e um curta-metragem sobre o namoro dos dois ao ser lançada como parte do 'Red (Taylor's Version)'.

Conor Kennedy

Taylor Swift também namorou Conor Kennedy, sobrinho-neto de John F. Kennedy (1917-1963). Os dois se envolveram entre julho e outubro de 2012. Esse foi um dos relacionamentos mais discretos de Taylor, sobre o qual ela também nunca falou em entrevistas.

Curiosidade: atualmente o rapaz namora a cantora brasileira Giulia Be.

Harry Styles | Ex-namorados de Taylor Swift

Um dos relacionamentos mais comentados pela mídia e que deixou muitos "órfãos" depois do fim, Taylor Swift e o cantor britânico Harry Styles namoraram entre novembro de 2012 e janeiro de 2013.

Depois de meses de rumores, o casal finalmente apareceu de mãos dadas em público, oficializando o relacionamento que durou pouco. Pouco tempo depois, boatos de que os dois haviam terminando começaram a circular na imprensa - Taylor não perdeu a oportunidade de mandar uma indireta para o ex ao imitar o sotaque britânico durante a performance de 'We Are Never Getting Back Together' no Grammy de 2013. Fãs também apontam que as faixas 'Out of The Woods' e 'Style', parte do álbum '1989', são para o ex-One Direction.

Calvin Harris

Esse talvez tenha sido um dos namoros da loirinha mais expostos para a mídia, já que Taylor e Calvin não faziam questão de esconder o envolvimento. A cantora e o DJ ficaram juntos entre fevereiro de 2015 e maio de 2016.

Logo depois das primeiras fofocas começarem a circular na imprensa americana, Taylor e Calvin fizeram várias aparições públicas e compartilhavam fotos e vídeos juntos para seus seguidores no Instagram. O término, porém, não foi nada agradável. O escocês escreveu uma série de críticas para a ex-namorada no Twitter após ela revelar ser a co-autora do hit 'This is What You Came For' e acusou de querer derrubá-lo "como fez com Katy Perry".

Taylor and Calvin celebrating their one year (via Calvins snapchat💛💛💛 pic.twitter.com/JXTfpx8T5q — SlayerSwift13 (@SlayerSwift13) March 6, 2016

Tom Hiddleston

Aqui Taylor Swift sofreu com a opinião pública mais uma vez: poucas semanas após o fim do namoro com Calvin Harris, a loirinha foi vista aos beijos com o ator Tom Hiddleston. O relacionamento aconteceu entre maio e setembro de 2016 e gerou críticas para a americana, que havia acabado de terminar com o DJ escocês.

Desde que as fotos de Tom e Taylor viralizaram, ambos deixaram de esconder o namoro - o ator foi visitar a família da estrela do pop em Nashville e até foi visto usando uma camiseta escrita "Eu amo TS".

Após o fim, fãs especulam que a compositora escreveu 'Get Away Car', lançada em 2017 no álbum 'Reputation', sobre o fim do namoro com Calvin e o início da relação com Tom.

the iconic dance of taylor swift and tom hiddleston at met gala pic.twitter.com/uF3FgFJDUv — beppe lutto era (@REPTHEESTALLION) November 6, 2022

Joe Alwyn

Joe Alwyn e Taylor Swift estão juntos desde o final de 2016/início de 2017, depois que a cantora passou pelo término com Tom Hiddleston.

O namoro chegou ao conhecimento do público após apenas um ano, já que ambos decidiram deixar suas vidas amorosas longe dos holofotes. Aqui, a loirinha falou pouquíssimas vezes sobre o seu amado, assim como ele. As aparições dos dois juntos também são raras.

Esse foi o relacionamento mais duradouro da estrela do pop, que também rendeu uma lista longa de músicas distribuídas entre os álbuns Lover (2019), folklore (2020), evermore (2020) e Midnights (2022).

O suposto fim do namoro entre Taylor e Joe foi anunciado pela revista People no dia 8 de abril. Nenhum dos dois se pronunciou ainda.

