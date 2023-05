Quem são os filhos de Susana Werner e Julio Cesar?

A empresária e o ex-goleiro anunciaram o fim do casamento neste domingo, 21, depois de mais de vinte anos juntos. Os famosos, que oficializaram a união em 2002 e moravam na Europa, são pais de dois herdeiros. Conheça os filhos de Susana Werner e Julio Cesar.

Cauet – filhos de Susana Werner e Julio Cesar

O primogênito é Cauet Werner, 20, que segue os passos do pai. O jovem é jogador de futebol e atua no Rayo Vallecano, de Madrid, na Espanha, como lateral-esquerdo.

Antes de se juntar ao time espanhol, Cauet iniciou a carreira no futsal no Benfica, passando também pelos times Belém (POR), Belenenses (POR), Sintrense (POR), Alverca (POR), Mafra (POR) e Estrela Amadora (POR).

Assinou seu primeiro contrato profissional de futebol em 2021 com o Estrela Amadora, até chegar ao Rayo Vallecano.

Após o anúncio da separação dos pais famosos, o jovem também se pronunciou em seu Instagram. “Venho aqui informar que a situação dos meus pais é algo que eu não tenho nada a ver, pois eu sou somente filho e quero o melhor para os dois. Só peço um pouco de respeito e que por favor não me mencionem em nada, nem a mim e nem a minha irmã, estamos bem, vida que segue”, escreveu.

Giulia – filhos de Susana Werner e Julio Cesar

A segunda filha do casal é Giulia, 17. Mais reservada em relação a sua vida pessoal, a jovem quase não faz publicações em sua página no Instagram.

A garota já apareceu algumas vezes nas redes sociais da mãe, que derrete-se pelo talento da filha na música e posta alguns vídeos da herdeira cantando. “Será que vou realizar meu sonho através dela?”, questionou Susana na legenda da publicação.

Susana Werner e Julio Cesar se separaram

O casal Suzana Werner e Julio anunciou o fim da união através das redes sociais, pegando os seguidores de surpresa. “Bom dia, é com muita tristeza que anunciamos nossa separação, após 21 anos de casados. Esperamos que todos compreendam este momento difícil de decisões que estamos vivendo. Em comum acordo decidimos que estaremos seguindo nossos sonhos, nossos caminhos da melhor forma possível, preservando o carinho que temos pela nossa família”, escreveu Susana.

Susana Werner ficou conhecida por atuar em novelas da Globo na década de 90. A atriz esteve em Malhação (1996), Vila Madalena (1999) e Um Anjo Caiu do Céu (2001), até que abandonou a carreira em 2002 para se casar com Julio Cesar e ir morar com ele na Europa. Atualmente, ela é dona do salão de beleza Queen’s Life Beauty.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Susana Werner (@susanawerner)

O que aconteceu com o goleiro Júlio César?

Júlio Cesar anunciou a aposentadoria do futebol em novembro de 2022, encerrando a carreira no Red Bull Bragantino.

Ídolo do Flamengo, time no qual foi revelado, o ex-goleiro defendeu o Rubro-Negro por oito anos até ser transferido para o Inter de Milão, em 2005, permanecendo no time italiano por sete anos.

Sua primeira convocação para a seleção brasileira foi em 2002, para a Copa do Mundo, mas acabou não indo ao evento. No ano seguinte, ganhou sua chance ao ser convocado novamente, agora para a Copa das Confederações como reserva, mas se tornou titular no ano seguinte.

O goleiro também esteve na seleção nas Copas de 2006 e 2010, sendo que, nesta última, ficou marcado pela falha em um gol contra que eliminou o Brasil nas quartas de final. Foi convocado novamente em 2014 como titular de todas as partidas.

Ao longo de sua carreira, também passou pelo Queens Park Rangers, na Inglaterra; Toronto FC, no Canadá; Benfica, em Portugal; e retornou ao Flamengo em 2018.