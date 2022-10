Quem são os filhos do Leonardo e suas mães?

Os filhos do Leonardo voltaram a ser assunto na web após João Guilherme reprovar publicamente o apoio do pai ao atual presidente Jair Bolsonaro (PL). A declaração gerou comentários sobre a família do garoto e sobre os demais herdeiros do cantor, que tem seis filhos com mães diferentes. Você sabe quem são todos eles? Relembre.

Filho de Maria Aparecida Dantas, Pedro é o mais velho entre os filhos do Leonardo

O mais velho entre os filhos do Leonardo é Pedro Leonardo, de 35. Ele é fruto do casamento do cantor com Maria Aparecida Dantas, com quem manteve um relacionamento na década de 80.

Assim como o pai, ele segue carreira artística. Pedro é cantor e fazia dupla com seu primo, Thiago Costa. No entanto, a parceria foi desfeita em 2013 quando o primogênito sofreu um grave acidente de carro e não tinha condições de voltar a cantar por conta das sequelas. Atualmente, ele é apresentador do programa Mais Caminhos, da EPTV, afiliada da Globo no interior de São Paulo.

Monyque Isabella, filha de Sandra

Monyque Isabella é a segunda filha de Leonardo, hoje com 31 anos de idade. Ela é filha do cantor com Sandra, uma namorada que o famoso teve após o fim do casamento com Maria Aparecida.

Entre os filhos do cantor, ela é uma das que vive mais reclusa. Monyque é anônima e quase não aparece na mídia – às vezes, ela publica algumas fotos com os irmãos famosos em sua página no Instagram. Ela é formada em Relações Internacionais e estuda Agronomia.

Jéssica Beatriz Costa, filha de Priscila Beatriz

Jéssica, hoje com 28 anos, é mais uma filha fruto de um dos namoros de Leonardo. Na década de 90, ele teve um breve relacionamento com Priscila Beatriz, que hoje mora nos Estados Unidos.

A filha de Leonardo atualmente trabalha como influenciadora digital, sendo seguida por mais de 1,2 milhões de seguidores em sua página no Instagram. Ela também mantém um canal no YouTube, onde fala sobre sua rotina, viagens e beleza. Ela é mãe de Noah, de 5 anos.

Zé Felipe, filho de Poliana Rocha, é um dos filhos do Leonardo

Zé Felipe, de 24 anos, é o mais famoso entre os filhos do Leonardo. O jovem segue carreira na música sertaneja e acumula dezenas de hits que fazem sucesso com dancinhas no TikTok, incluindo ‘Malvada’ e ‘Bandido’. No Instagram, ele é seguido por mais de 25 milhões de pessoas. O artista é casado com a influenciadora digital Virgínia Fonseca, com quem tem uma filha, Maria Alice, 1. O casal espera a segunda bebê, que nascerá em outubro deste ano.

O cantor é fruto do casamento de Leonardo com Poliana Rocha, com quem ele permanece até hoje. No entanto, ao longo dos anos, o casal passou por algumas idas e vindas, e o sertanejo teve mais dois filhos com outras mulheres.

Matheus Vargas, filho de Liz Vargas

Matheus Vargas é apenas um mês mais novo que Zé Felipe, com 24 anos de idade. Ele é filho de Leonardo com Liz Vargas, ex-integrante do grupo Banana Split, com quem o cantor se relacionou durante um período que estava separado de Poliana.

Assim como o pai e o irmão, ele também é cantor e sempre publica vídeos cantando em seu canal no YouTube e em sua página no Instagram.

João Guilherme, filho de Naira Ávila

João Guilherme é mais um dos famosos entre os filhos do Leonardo. Ele é fruto de um breve relacionamento do cantor com Naira Ávila, com quem ele se relacionou enquanto estava separado de Poliana.

O caçula tem 20 anos, é ator e influenciador digital. Começou a carreira atuando em novelinhas do SBT, incluindo Cúmplices de um Resgate (2015) e As Aventuras de Poliana (2018). Neste ano, assinou com a Netflix para fazer parte do elenco de De Volta aos 15. Ele também fez alguns trabalhos no cinema.

No Instagram, João é seguido por mais 16 milhões de pessoas. O famoso também já ganhou as manchetes da mídia por namorar a influenciadora digital Jade Picon e a atriz Larissa Manoela.

Na última segunda, ele voltou a ser assunto ao reprovar o posicionamento político de seu pai, que apoia a candidatura do presidente Jair Bolsonaro. “Hoje to triste. sei bem e a influência do meu pai, ele é gigante, querido por tantos… Mas joga no time errado e está cego […] Peço desculpas pela falta de educação e de sensibilidade do meu Pai. Eu amo ele, por isso peço perdão”, escreveu.

Ele também continuou dizendo que nunca dependeu de Leonardo: “E por favor não me venham com discursos como ‘Se sustenta sem a pensão do seu pai então…’ ou ‘Nunca precisou acordar cedo pra pegar na enxada, tudo que tem é por causa do pai…’. Isso é falta de respeito com a família da minha mãe que me criou e educou. NUNCA dependi dele. PENSÃO é direito da minha mãe. Auxílio pra cuidar da criança que veio ao mundo por duas vias. Mãe e Pai”.