Rico da novela Cara e Coragem, ator é possível affair de Larissa Manoela

Larissa Manoela e André Luiz Frambach, o Rico da novela Cara e Coragem, tem compartilhado alguns cliques em comum nas redes sociais. A dupla passou um fim de semana com a família e amigos em Niterói e levantou rumores de que estão juntos. O par de atores já atuou lado a lado, mas nenhum romance foi confirmado entre eles. Isso não impediu de deixar o público curioso sobre quem é o galã, que atualmente atua na faixa das 19h.

Novelas – Quem é o ator André Luiz Frambach

Para quem acabou de conhecer o ator André Luiz Frambach como o Rico da novela Cara e Coragem, saiba que o famoso já está nas telinhas há muitos anos. Frambach tem 25 anos de idade e é filho de Paulo Henrique Frambach com a diretora de elenco e produtora executiva da ALMF Produções Artísticas Giselle Pfaltzgraff. Natural de Niterói, a carreira do rapaz começou quando ele ainda era criança. Aos 9 anos, ele estreou em sua primeira peça, Histórias do Arco da Velha.

Neste meio tempo, ele também fez sua estreia na televisão com a série Por Toda Minha Vida. Depois, ele atuou na minissérie Queridos Amigos (2008) e então fez sua estreia em uma novela, Duas Caras, em que interpretou Juvenaldo. Depois, o ator esteve em Ciranda de Pedra (2008) e fez duas participações especiais, uma em A Favorita (2008) e outra em Paraíso (2009).

A estreia de André nos cinemas aconteceu em 2010, com o longa Chico Xavier. Em seguida, ele retornou às telinhas da Globo com o personagem Cridinho em Passione. De 2016 a 2017 ele atuou em A Lei do Amor e em 2018 viveu um de seus personagens mais lembrados das telas, Márcio Porto de Malhação – Vidas Brasileiras. Depois, ele esteve no remake de Éramos Seis.

Em 2020, André fez sucesso na Netflix com o filme Modo Avião, estrelado por Larissa Manoela. No longa, o ator interpretou João, o par romântico da personagem principal. Em 2022, André atuou na série Temporada de Versão, da Netflix, e agora é Rico da novela Cara e Coragem.

Rico da novela Cara e Coragem vai dar novos passos no relacionamento com Lou

Depois de aconselhar a moça sobre seu relacionamento abusivo, Rico da novela Cara e Coragem ficará mais próximo de Lou. Isso vai acontecer porque a dupla acabará trabalhando lado a lado. Nos capítulos previstos para irem ao ar na semana que vem, os dois vão ser selecionados juntos para um trabalho de dublê, o que os deixará ainda mais unidos.

Tudo começará no capítulo desta quarta-feira (13). A moça vai levar em consideração os conselhos de Rico e enfrentará o namorado abusivo, Renan (Bruno Fagundes). A moça ainda não vai terminar o relacionamento com o coreógrafo, mas terá coragem de se impor. Após receber uma dura de Renan, a personagem não irá se abalar e informará que não pretende fazer os testes para os próximos projetos da academia. Em seguida, ela vai se candidatar a uma vaga de dublê na Coragem.com.

A jovem terá sorte e conquistará um vaga ao lado de Rico da novela Cara e Coragem. Depois do trabalho, Rico chamará a moça para sair. A cena está prevista para ir ao ar no dia 22 de julho, sexta-feira. O resumo da Globo não informa qual será a reação da moça, mas mostra que os dois continuarão próximos e trabalhando juntos como dublê. A mãe da garota vai aconselhar a filha a não aparecer na companhia de dança ao lado de Rico, para evitar problemas com Renan.

Como Lou e Rico da novela Cara e Coragem se conheceram

Quando se esbarraram na companhia de dança, Rico e Lou comentaram a sensação de já se conhecerem antes, mas nenhum dos dois recordava esse primeiro encontro. Para quem não lembra, a primeira vez que Rico e Lou se encontraram foi no cinema.

O esportista trombou com a dançarina e acabou derrubando toda a pipoca da moça. Como pedido de desculpas, o rapaz comprou outra pipoca para Lou, mas a atitude acabou despertando a fúria de Renan, que ficou com ciúmes. O personagem de Bruno Fagundes acusou a namora de “dar mole” para o dublê, o que piorou a situação.

Depois, quando Lou e Rico foram vistos por Renan em uma conversa na companhia de dança, o namorado da moça arranjou uma nova briga e os dois saíram rolando no chão aos socos.

