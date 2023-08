Quem são os irmãos de Aracy Balabanian?

Atriz que marcou diversas obras brasileiras em suas cinco décadas de carreira na televisão, Aracy Balabanian morreu nesta segunda-feira, 7 de agosto, aos 83 anos de idade. Ela descobriu um câncer de pulmão no ano passado e atualmente estava internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. Embora não tenha tido marido ou filhos, ela teve uma grande família, pois contou com muitos irmãos.

Aracy Balabanian teve quantos irmãos?

A atriz Aracy Balabanian teve seis irmãos, sendo Maria, Yeranui, Amenui, Arshaluz, Avediz e Armem. Ela era a caçula da família e a única que nasceu durante o casamento dos pais, que tiveram filhos em casamentos anteriores, segundo contou sua biografia Nunca Fui Anjo, de 2005, escrita pela jornalista Tania Carvalho e com relatos em primeira pessoa da atriz.

De acordo com as informações que a artista cedeu para o livro, seu pai Raphael, pastor de ovelhas da Armênia, se casou com uma mulher quando chegou na América do Sul, por volta da década de 20, com quem teve cinco filhos. No entanto, a esposa dele faleceu aos 28 anos de idade e foi quando ele partiu para outro casamento, desta vez com Esther, mãe de Aracy, que também era armênica e viúva.

Esther foi casada com um homem rico que conheceu em Istambul, na Turquia, mas depois que viajou para São Paulo, ele faleceu, deixando ela sem dinheiro e com um filho para criar, Armem. Ela trabalhou com costura durante um período, até que a comadre de Esther a juntou com Raphael.

"Os casamentos armênios sempre foram feitos nesta base, de alguém arrumar um par para o outro. Meu pai [que morava no Mato Grosso do Sul] foi a São Paulo, conheceu a minha mãe e em uma semana assinaram um contrato", contou a atriz na biografia. Depois da união de Raphael e Esther, nasceu Aracy Balabanian, no ano de 1940, em Campo Grande.

Os irmãos de Aracy Balabanian não se tornaram artistas como ela, e na época em que o livro foi lançado, em 2005, Aracy contou que apenas três de seus irmãos ainda estavam vivos; somente as herdeiras do primeiro casamento do pai, Yeranui e Armenui, e Armen, seu meio-irmão por parte de mãe. Não há informações recentes sobre como estão os irmãos hoje.

Também não há fotos dela ao lado dos irmãos, já que entre as relíquias de sua família, o livro mostra apenas a famosa quando bebê no colo da mãe. A atriz poderia ter compartilhado algumas imagens antigas com o público, mas como a veterana também não tinha redes sociais, não há tais registros. Pelo que se sabe, seus irmãos nunca compareceram há algum programa de televisão para mostrar o rosto ao público.

