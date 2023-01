Saiba quem são os irmãos do Rei do futebol e se eles estão vivos

Quem são os irmãos do Pelé: a família do Rei

Quem são os irmãos do Pelé: a família do Rei

Filho de Celeste e João Ramos, Pelé tinha dois irmãos. O melhor jogador de todos os tempos faleceu no dia 29 de dezembro de 2022 após complicações em decorrência de um câncer no cólon. Saiba a história da família do Rei e se os irmãos estão vivos.

+ Quem são os filhos do Pelé? Conheça os 7 herdeiros do rei do futebol

Pelé tem dois irmãos

A família Arantes do Nascimento tem cinco integrantes: a mãe Celeste, o pai João e os três filhos Edson, o famoso Pelé, Jair e Maria Lúcia.

Edson Arantes do Nascimento é o primeiro filho de Celeste. Aquele que herdou as qualidades no futebol do pai, o Dondinho, nasceu em Três Corações, cidade de Minas Gerais. O rapaz integrou as categorias de base do Santos e logo alcançou o elenco profissional.

Mais tarde, venceu três Copas do Mundo com a camisa da Seleção Brasileira e 20 títulos com o Peixe, além de passar pelo NY Cosmos, nos Estados Unidos, antes de encerrar a carreira em 1977.

Depois de Pelé, veio Maria Lúcia do Nascimento Magalhães. Hoje com 78 anos, Maria mora com a mãe e ainda está em Santos. Com a situação delicada do irmão mais velho, Maria visitou o ex-jogador no hospital em São Paulo.

Segundo o UOL, a irmã de Pelé tem 3 filhos e foi casada com Davi, ex-jogador. Ela não tem redes sociais e sequer aparece em programas de televisão. Em dezembro, logo após a morte do irmão, ela concedeu entrevista para o canal ESPN onde falou sobre o irmão.

Jair Arantes do Nascimento, conhecido como Zoca, é o irmão mais novo de Pelé. Assim como Edson, ele tornou-se jogador de futebol, mas não obteve o mesmo êxito que o primogênito. Ele faleceu em 2020 por complicações do câncer de próstata aos 77 anos. Ele nunca foi casado e não tem filhos.

De acordo com o portal GE, Zoca jogou no Santos entre 1961 e 1962, com 15 jogos e quatro gols apenas.

Quem é a mãe de Pelé?

A mãe de Pelé é Maria Celeste Arantes do Nascimento. Ela completou 100 anos no dia 20 de novembro de 2022, com direito à celebrações do filho nas redes sociais, além de parabéns do Santos, clube em que o Rei fez história no futebol.

Celeste era casada com Dondinho, o João Ramos do Nascimento, pai de Pelé. A família morou em Três Corações, se mudou para Bauru e depois Santos, onde a mãe de Pelé mora com a filha Maria Lúcia.

Segundo a irmã de Pelé, a mãe ainda não sabe da morte do filho Edson. Celeste mora em Santos e, de acordo com o jornal Placar, precisa de cuidados especiais como uma cuidadora para comer e tomar banho. Mesmo com a idade já avançada, ela mantém contato com os netos e bisnetos.

Quem é o pai de Pelé?

Dá para dizer que Pelé tem o amor pelo futebol correndo nas veias desde sempre. Isso porque seu pai, o famoso Dondinho, também foi jogador.

João Ramos do Nascimento morreu em 1996, mas deixou o seu legado. Ele vestiu a camisa de clubes como Atlético MG e Yuracan, segundo o jornal Correio Braziliense. Um fato curioso é que Dondinho fez algo que Pelé nunca conseguiu: marcar cinco gols de cabeça em um mesmo jogo, segundo o portal GE.

Pelé até chegou a declarar torcida para o Atlético Mineiro pelo pai, em entrevista para a revista Placar em 1999.

Confira a imagem de Pelé e o pai.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pelé (@pele)

LEIA TAMBÉM:

Último jogo de Pelé no futebol foi contra o Santos; veja a despedida dos gramados

Quais são os times que Pelé jogou? Carreira do eterno Rei