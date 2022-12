Quais são os times que Pelé jogou? Carreira do eterno Rei

A lenda do Brasil , Pelé , foi amplamente considerado um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos, tendo se destacado no cenário nacional e mundial por mais de uma década. O tricampeão mundial morreu na quinta-feira, 29 de dezembro, após complicações de câncer de cólon.

O DCI mostra as conquistas de Pelé, incluindo seus gols, times e muito mais.

Quais foram os times que Pelé jogou?

Pelé só jogou no Santos e New York Cosmos, além da Seleção Brasileira. Fiel ao clube da Baixada Santista, o brasileiro fez história ao se tornar o maior jogador de todos os tempos.

Pelé estreou no profissional do Santos em 1957. Desde então, não parou mais. Apenas em 1975 ele decidiu se aventurar no NY Cosmos, dos Estados Unidos. A sua presença, inclusive, fez com que o futebol se tornasse popular no país.

Na Seleção Brasileira, com apenas 17 anos, o Rei ganhou a sua primeira convocação. Em 1958, ganhou a Copa do Mundo, a primeira para o país sul-americano. Em 62, novamente, ele ergueu a taça até que, em 70, conquistou pela terceira vez a taça dourada da FIFA.

Em 77, Pelé decidiu se aposentar do futebol.

Títulos de Pelé

O jogador brasileiro entrou para o elenco profissional e, de cara, ganhou um Campeonato Paulista em 58. Mais tarde, em 62 e 70, vieram os outros títulos.

Naquele mesmo ano, com 17 anos, ganhou uma Copa do Mundo, a sua primeira e também o troféu inédito da Seleção Brasileira.

Ao todo Pelé soma 20 títulos apenas com o Santos. Em Paulistão ele levantou o caneco nos anos de 1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, e 1973, tornando o Peixe um dos maiores campeões do estado.

Já no Brasileirão, o Rei do futebol conquistou seis títulos com o Santos nos anos de 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 e 1968. Também estão na conta títulos internacionais, como da Libertadores e Mundial de Clubes.

Na Liberta, venceu em 1962 e 1963, enquanto no Mundial de Clubes da FIFA ganhou também.

Em 1977, enquanto jogador do NY Cosmos, Pelé fez uma campanha extraordinária em campo e garantiu ao elenco norte-americano a taça no campeonato nacional. Naquele mesmo ano, ele pendurou as chuteiras.

Quantos gols Pelé tem no Santos?

Em toda a carreira no Santos, Pelé marcou 1.091 gols em 116 jogos, de acordo com dados publicados no site oficial do Santos.

Ao todo, foram 643 marcações em competições oficiais e 448 em amistosos com equipes importantes como América do México, Colo Colo, Inter de Milão, River Plate, Racing, Real Madrid e até Juventus.

Em toda a sua história, Pelé contabiliza 1.282 gols marcados, de acordo com dados da Placar e do site FutDados, publicados pelo portal de notícias Goal.

Assista a homenagem que o Santos fez para o Pelé.

Leia também:

Quantos gols Pelé tem na carreira? Veja os números do Rei do Futebol

FOTOS: jornais internacionais repercutem morte de Pelé

Quantas bolas de ouro o Pelé tem? Conheça os prêmios do Rei