Último jogo de Pelé no futebol foi contra o Santos; veja a despedida dos gramados

O futebol perdeu o seu Rei. Na última quinta-feira, 29 de dezembro, Pelé morreu após complicações de um câncer de cólon. Os títulos, gols e os feitos do jogador estão guardados para sempre na história, assim como na memória dos torcedores. Qual foi o último jogo de rei no futebol profissional?

Como foi o último jogo do Pelé?

Duas datas estão marcadas na história como o último jogo de futebol do Pelé. Aquela vez em que o mundo parou para assistir o Rei se despedir dos gramados, misto de tristeza com felicidade por agraciar o melhor jogador de todos os tempos.

A primeira despedida foi em 1º de outubro de 1977, quando pendurou as chuteiras de fato. Jogador do NY Cosmos, Pelé decidiu parar justamente em amistoso contra o Santos. Na ocasião, o Rei jogou o primeiro tempo pelo time americano e o segundo pelo brasileiro, segundo relato do portal UOL.

O Cosmos ganhou por 2 a 1, com o último gol do craque na história. Nas arquibancadas, 75 mil pessoas.

A segunda data em questão é 31 de outubro de 1990 em partida amistosa entre a Seleção Brasileira e jogadores de outras equipes. O evento tratou-se de uma comemoração de 50 anos do Rei. O jogo, segundo a CNN Brasil, foi em Milão, na Itália, no Estádio Giuseppe Meazza.

Na outra seleção, craques como Carlo Ancelotti e Marco Van Basten vestiram a camisa. O Brasil perdeu por 2 a 1, mas Pelé agraciou torcedores com sua habilidade mesmo aos 50 anos.

Pelé, holding the flags of the U.S. and Brazil, was carried off the field after his final game in 1977. The Cosmos won 2-1 over Santos, with Pelé playing a half for each side. See his story in pictures. https://t.co/wCwSrEQCKd pic.twitter.com/MK7srEqCaw — The New York Times (@nytimes) December 29, 2022

VEJA: Onde será o velório de Pelé? Últimas notícias da morte do Rei

Último jogo de Pelé no Santos

Pelé vestiu a camisa do Santos pela última vez dentro de campo em 2 de outubro de 1974, na Vila Belmiro, em partida contra a Ponte Preta no Campeonato Paulista.

Com estádio lotado, o Peixe venceu a Macaca por 2 a 0, enquanto Pelé ao fim da partida se ajoelhou no gramado para agraciar os torcedores que, naquele momento, sentiam um misto de alegria, tristeza e admiração por todas as conquistas do Rei no futebol. Pelé tirou a camisa do Santos que vestia e deu a volta olímpica na Vila Belmiro, chorando muito.

Em 1975, entretanto, ele chegou a vestir a camisa do Santos novamente segundo a emissora CNN Brasil para um amistoso contra o Bahia, na Arena Fonte Nova. Porém, o que consta é a partida no ano anterior pelo Paulistão.

O brasileiro transferiu-se para o NY Cosmos, nos Estados Unidos. Os torcedores fizeram questão de seguir o Rei em qualquer lugar do planeta.

PELÉ E PONTE PRETA UMA RELAÇÃO DE ADMIRAÇÃO E RESPEITO! -> Último jogo de Pelé com a camisa do Santos foi contra a Ponte Preta. A partida ocorreu na Vila Belmiro no dia 2 de outubro de 1974, com vitória do time da casa por 2 a 0. PELÉ, ETERNO! 👑🖤#PontePreta #Pelé pic.twitter.com/cnMGB434LQ — Ponte Preta Oficial (@aapp_oficial) December 30, 2022

Qual foi o último jogo na Seleção Brasileira?

A despedida de Pelé da Seleção Brasileira, depois de conquistar três taças da Copa do Mundo, aconteceu em julho do ano de 1971.

Na ocasião, o Brasil disputou amistosos contra a Áustria no Morumbi em 11 de julho, e depois contra Iugoslávia no Maracanã em 19 de julho, segundo a CNN Brasil. No primeiro episódio, Pelé vestiu a camisa titular no amistoso e, no primeiro tempo aos 32 minutos, encheu as redes com aquele que seria o último gol na Seleção.

Mais tarde, no Maracanã, ele enfrentou com a Seleção Brasileira a Iugoslávia em amistoso. Desta vez ele não marcou, mas fez questão de usar a camisa 10 para marcar a história do futebol como o grande Rei que é.

Confira o último gol de Pelé com o Brasil.



Quando começam os Campeonatos Estaduais 2023?

Quais são os times que Pelé jogou? Carreira do eterno Rei

Quantas bolas de ouro o Pelé tem? Conheça os prêmios do Rei