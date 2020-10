A Rainha Elizabeth II aparece pela primeira vez em seu primeiro compromisso público desde o bloqueio do coronavírus na Grã-Bretanha em março. A Monarca não usava máscara.

A Rainha Elizabeth II aparece pela primeira vez em seu primeiro compromisso público desde o bloqueio do coronavírus na Grã-Bretanha em março.

Isso aconteceu na última quinta-feira (15), mas ela não estava usando máscara.

A monarca de 94 anos estava na companhia de seu neto, o príncipe William, em uma visita ao Laboratório de Ciência e Tecnologia de Defesa em Porton Down, sudoeste da Inglaterra.

Nenhum deles usava coberturas para o rosto, embora estivessem seguindo as diretrizes de distanciamento social.

O Palácio de Buckingham disse que a rainha decidiu não usar máscara após consultar seus próprios médicos. Os cientistas no centro de pesquisa militar de Porton Down estão dando um apoio vital para a resposta à pandemia covid-19 do Reino Unido.

De acordo com uma fonte do palácio, “conselhos específicos sobre esta visita foram buscados junto à família, médicos e partes relevantes”.

A monarca, que passou o bloqueio nacional no Castelo de Windsor com seu marido, o príncipe Philip, tem cumprido seus deveres oficiais online. Inclusive, ela assistiu a uma revelação virtual de um retrato e realizou uma vídeo chamada com membros das forças armadas.

A família real foi diretamente afetada pela pandemia em março. Quando o príncipe Charles testou positivo para coronavírus ele se auto-isolou na Escócia.

O escritório do príncipe Charles disse na época que não se sabia como ele pegou o vírus por causa de sua agenda lotada de eventos públicos.

A Grã-Bretanha está atualmente lutando contra um aumento nos casos de Covid-19. Assim, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, impôs na quarta-feira um sistema de alerta covid-19 de três níveis em toda a Inglaterra.

Além disso, na Inglaterra, a máscara é obrigatória na maioria dos ambientes como atrações turísticas e locais de entretenimento, e em pubs e restaurantes, a menos que você esteja sentado para comer e beber.