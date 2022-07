Novelas Daniella Perez: relembre a carreira da atriz

Barriga de Aluguel (1990), O Dono do Mundo (1991) e De Corpo e Alma (1992) foram as novelas Daniella Perez participou durante sua carreira de atriz. A filha de Glória Perez tinha um futuro promissor na teledramaturgia brasileira, até que foi assassinada aos 22 anos por Guilherme de Pádua, seu colega de elenco, em um crime que chocou o país há trinta anos.

+ Documentário Daniella Perez: onde assistir online e estreia

Barriga de Aluguel está entre as novelas Daniella Perez

Barriga de Aluguel foi a primeira novela que Daniella Perez participou. Escrita por sua mãe Glória, o folhetim foi exibido no horário das 18h na Globo foi ao ar entre agosto de 1990 e junho de 1991. Na época, a jovem tinha 21 anos.

Daniella interpretava Clô, uma bailarina que dançava no Copacabana Café. A participação da atriz no folhetim foi pequena, mas ela já mostrava seu potencial para a dança e atuação. A famosa chamou atenção dos diretores da área de teledramaturgia da emissora, que logo a convidaram para seu segundo trabalho na televisão no mesmo ano.

O Dono do Mundo (1991)

Entre maio de 1991 e janeiro de 1992, foi ao ar na faixa das 20h30 o folhetim O Dono do Mundo, segunda novela da carreira de Daniella Perez.

Com um papel de maior destaque em uma trama do horário nobre, Daniella interpretou Yara Maciel, irmã de Stella, interpretada por Glória Pires. Sua personagem era par romântico de Umberto, vivido pelo ator Marcelo Serrado.

O trabalho foi muito importante para a carreira de Daniella. Ao contrário de Barriga de Aluguel, ela havia conquistado o papel sem a influência de Glória Perez, escritora da primeira novela que participou. A jovem atriz recebeu muitos elogios e foi considerada uma estrela em ascensão na Globo.

De Corpo e Alma (1992)

De Corpo e Alma foi a última novela que Daniella Perez participou. O folhetim das 21h também foi escrito por Glória Perez e ficou no ar entre agosto de 1992 e março de 1993.

Daniella interpretava Yasmin Bianchi, filha de Domingos (Stênio Garcia) e Lacy (Marilu Bueno) e irmã de Paloma (Cristiana Oliveira). Esse foi mais um papel de destaque da atriz, que interpretava uma jovem vaidosa e apaixonada por Caio (Fábio Assunção).

Apesar dos sentimentos pelo rapaz, Yasmin não queria se relacionar com ele por causa da briga entre as famílias, e acaba se envolvendo com Bira, vivido por Guilherme de Pádua.

Foi durante esse trabalho que Daniella ascendeu à fama e começou a ser chamada de ‘namoradinha do Brasil’. No entanto, o folhetim ficou marcado pela trágica morte da atriz em 28 de dezembro de 1992, assassinada pelo seu próprio par romântico na ficção.

Depois do assassinato brutal, a solução encontrada por Gilberto Braga e Leonor Bassères, que substituíram Glória Perez por uma semana após o crime, foi dizer que Yasmin havia se mudado para o exterior. Já Bira desapareceu da trama, sem nenhuma explicação. A novela nunca foi reprisada pela emissora e também não está disponível no Globoplay.

Documentário Daniella Perez está disponível na HBO Max

O assassinato de Daniella Perez completa 30 anos em 2022. A plataforma de streaming HBO Max produziu um documentário chamado Pacto Brutal, que conta a história do crime que parou o Brasil no começo da década de 90.

A obra foi produzida com o aval de Glória Perez, que dá seu depoimento sobre o que aconteceu a partir da noite em que a atriz foi morta. Raul Gazolla, viúvo de Daniella, Cristiana Oliveira, Maurício Mattar, Fábio Assunção, Claudia Raia, Eri Johnson, Wolf Maya, Glória Maria e Roberto Carlos também participaram do projeto.

Os cinco episódios já estão disponíveis na HBO Max. Para assistir, é necessário ter um dos planos pagos da plataforma que começam em R$19,90 por mês.