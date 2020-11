Receita natural: Famosas usam babosa para pele e cabelo

Engana-se quem pensa que a rotina de autocuidados precisa ser cara para ser eficaz. Itens naturais podem trazer benefícios à aparência de maneira mais econômica. Até mesmo as famosas lançam mãos das tradicionais “receitas da vovó”. Um dos itens queridinhos é a babosa para pele e cabelo, com efeitos hidratante, calmante, clareador, anti-inflamatório e cicatrizante.

Quais famosas usam babosa para pele e cabelo?

Isabella Fiorentino, Ana Hickmann, Carol Ribeiro, Bruna Linzmeyer e Grazi Massafera estão na lista das famosas que indicaram o uso da babosa, que é o nome popular da aloe vera, também conhecida como babosa-verdadeira, aloe-de-barbados, aloe-de-curaçau, erva babosa ou caranguatá de jardim.

Como as famosas usam babosa na rotina de beleza?

As receitas “naturebas” de babosa para pele e cabelo lançam mão do gel presente dentro das folhas longas e pontiagudas. Essa parte da planta é constituída principalmente de água e carboidratos complexos, ácidos e sais orgânicos, bem como enzimas, saponinas, polifenois, vitaminas e diversos minerais. Os possíveis resultados desse combo são efeitos hidratante, calmante, clareador, anti-inflamatório e cicatrizante.

Mesmo sendo um produto natural, deve-se tomar cuidado ao utilizá-lo. Converse com seu dermatologista para garantir o uso correto e indicações. Se notar qualquer alteração indesejada com o hábito da aplicação, como pele irritada e coceira, descontinue o uso imediatamente.

Isabella Fiorentino faz máscara para o rosto

Isabella Fiorentino ficou com o rosto bem vermelho ao se expor ao sol, no começo deste mês, e revelou que seu segredo para reforçar a hidratação é a máscara de babosa. Em seu perfil do Instagram, ensinou a receita, rápida e fácil de fazer.

É preciso cortar um pedaço da planta, lavá-la, retirar a casca e lavá-la novamente. “Tem que retirar a aloina, um componente na casca da babosa que é irritativo”, acrescentou. A próxima etapa é amassar o “miolo” com o auxílio de um garfo. Misture “com mel (1 colher de chá) e óleo de abóbora, de coco, ou girassol (1 colher de chá). Deixa por 20 minutos no rosto, pescoço e colo”, recomendou.

A apresentadora do “Esquadrão da Moda“, do SBT, enfatizou que as receitas naturais não são milagrosas e, por isso, devem ser usadas várias vezes para melhores resultados. “Aconselho todo mundo a ter um pé de babosa em casa. É melhor uma misturinha dessa caseira mais barata, que às vezes é muito mais saudável e eficaz para o rosto também.”

Ana Hickmann usa babosa para cabelo

Quer mais famosa que usa babosa para pele e cabelo? Ana Hickmann lança mãos dos benefícios da planta para cuidar das madeixas. Em live do Elas no Tapete Vermelho, comentou sobre a receita caseira, que a ajudou durante o início da quarentena, quando o isolamento era mais rigoroso e, por isso, não podia ir ao salão de cabeleireiro.

“Tem uma dica que minha avó passou que é passar babosa (ou aloe vera). Eu tenho no meu quintal, mas é fácil achar nas feiras, que estão funcionando, desde que a pessoa vá com máscara e luva. Passe aquela parte viscosa da folha nos fios, deixar uns 10 minutos e tirar com xampu. É uma ótima hidratação”, ensinou durante a entrevista.

Carol Ribeiro também já passou babosa nos fios

A top Carol Ribeiro inclui babosa nos seus segredinhos de beleza. Aprendeu com a mãe, Aline Ribeiro. “Fiquei loira por um tempo e meu cabelo ficou terrível, então minha mãe me deu a dica de hidratar o cabelo com babosa”, contou ao GNT nos bastidores do SPFW de 2015. Atualmente, está morena.

Explicou de maneira simples o passo a passo da hidratação. “Você pega a folha da babosa e quebra no caule. Por ali sai uma gosminha e é isso que você passa nos fios e deixa nos cabelos. Eu passava antes de dormir e lavava pela manhã.”

Bruna Linzmeyer usa babosa para tratar espinhas

Bruna Linzmeyer é adepta de tratamento natural para pele com babosa. “O efeito é maravilhoso e muito curioso — se você está com espinhas, ela seca a inflamação na hora. E, quando a pele está ressecada, ela hidrata superbem”, contou à revista Glamour.

Grazi Massafera aposta em babosa para dar volume aos cabelos

Babosa para pele e cabelo é muito mencionada pelas famosas. O estilo “natureba” também faz parte da rotina de cuidados da Grazi Massafera. A atriz usa o produto no cabelo, uma vez por semana. “Eu aplico babosa natural no couro cabeludo, deixo escorrer para o comprimento e passo um creme junto na ponta. Acho que deixa meu cabelo mais volumoso”, completou.