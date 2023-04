Relembre quais integrantes do ABBA já morreram

O grupo sueco ABBA foi um enorme sucesso entre as décadas de 70 e 80 com os músicos Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson e Anni-Frid Frida Lyngstad. Os integrantes já passaram dos 70 anos, por isso o público já se despediu de alguns nomes que fizeram parte da história da banda.

O fim oficial do grupo veio uma década após a junção, em 1982. Mesmo após o final da parceria, eles continuaram nomes relevantes e lembrados na indústria e até musical ganharam. O filme Mamma Mia!, com Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Amanda Seyfreid e muitas outras estrelas, traz uma trilha sonora só com sucessos do grupo sueco.

Quem do ABBA morreu? Lasse Wellander faleceu em 2023

Lasse Wellander faleceu aos 70 anos de idade no dia 9 de abril de 2023, sexta-feira Santa. O sueco ficou bastante conhecido por ser guitarrista da banda. Ele começou a trabalhar com o grupo em 1974, quando eles gravavam o terceiro álbum, intitulado apenas "ABBA", e depois se tornou uma das peças do grupo durante as turnês .

Após o fim do grupo, ele lançou álbuns solos. Anos mais tarde, ele também fez parte do retorno do grupo em 2021 para o álbum Voyage. A confirmação de sua morte foi feita na página oficial do músico no Facebook.

"É com uma tristeza indescritível que temos que anunciar que nosso amado Lasse adormeceu. Lasse adoeceu recentemente no que acabou por ser cancro espalhado e na sexta-feira Santa ele faleceu, rodeado pelos seus entes queridos. Você foi um músico incrível e humilde como poucos, mas acima de tudo foi um marido, pai, irmão, tio e avô maravilhoso. Carinhoso, seguro, carinhoso e amoroso", escreveu a família de Lasse.

Ola Brunkert

Ola Brunkert foi baterista de apoio do ABBA. Ele faleceu aos 61 anos de idade em março de 2008. Ele trabalhou em todos os discos da banda sueca e morava em Mallorca, na Espanha, na época em que faleceu.

O músico morreu devido a um corte grave no pescoço, o que lhe causou hemorragia. Ele foi encontrado em seu jardim. O relatório da autópsia divulgado na época revelou que a morte foi acidental. A teoria da polícia divulgada na ocasião é que ele teria tropeçado e por isso se machucou no vidro quebrado da porta que ligava o jardim e a cozinha.

Borgudd também morreu em 2023

Borgudd teve duas profissões bem distintas, ele foi baterista do ABBA e ainda piloto da fórmula 1. Antes de participar da banda de sucesso entre o final dos anos 70 e começo dos 80, ele também fez parte de outros grupos musicais suecos entre, o Made In Sweden e o Solar Plexus.

Borgudd faleceu em fevereiro de 2023, aos 76 anos de idade. Ele foi vítima da doença de Alzheimer.

Quais integrantes do ABBA estão vivos?

Todos os vocalistas da banda ABBA ainda estão vivos. O grupo que retornou para uma comemoração de 50 anos em 2021 tem Anni-Frid Lyngstad, que hoje está com 77 anos de idade, Benny Andersson, que tem 76 anos, Björn Ulvaeus, que completará 78 anos ainda em abril, e Agnetha Fältskog, a mais nova entre eles, 73 anos.

