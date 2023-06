13 atores da novela História de Amor que já morreram

Umberto Magnani e Eva Wilma são alguns dos atores que estiveram na novela História de Amor e já se despediram do público; Relembre - Foto: Reprodução/Globo

Uma das obras do extenso currículo de Manoel Carlos, História de Amor foi adicionado ao catálogo do Globoplay e agora o público pode matar a saudade da trama. Além disso, é possível rever alguns rostos que aparecem na trama e já nos deixaram durante estes 28 anos desde a estreia do folhetim. Veja quais atores da novela História de Amor que já morreram:

Veja os atores do elenco de História de Amor que já partiram e deixaram saudades.

1 – Eva Wilma esteve em História de Amor

A saudosa atriz Eva Wilma interpretou Zuleika Viana Sampaio na trama de Manoel Carlos. Ela era esposa de Rômulo (Cláudio Corrêa e Castro e mãe de Paula (Carolina Ferraz) e Leonardo (Hugo Gross). Depois do casamento da filha em História de Amor, ela começa a ter atitudes diferentes, passa a se enturmar com os mais jovens, fazer ginástica, entre outras atividades que lhe proporcionam uma enxurrada de emoções.

Eva Wilma faleceu em maio de 2021, aos 87 anos de idade, vítima de um câncer de ovário. Sua última novela foi O Tempo Não Para (2018).

2 – Cláudio Corrêa e Castro

Conhecido por diversos papéis famosos, o ator Cláudio Corrêa e Castro viveu Rômulo na trama de História de Amor. Ele era casado com Zuleika, com quem teve dois filhos, e era um engenheiro falido. O famoso faleceu aos 77 anos de idade em agosto de 2005, em Rômulo decorrência de falência múltipla dos órgãos.

3 – Yara Cortês – atores da novela História de Amor

A atriz Yara Cortês foi a personagem Olga Moretti Miranda na novela História de Amor, a avó de Carlos (José Mayer). A personagem passou pela viuvez duas vezes e era herdeira de uma fortuna considerável.

A atriz faleceu poucos anos após História de Amor ir ao ar, em outubro de 2002. Ela tinha 81 anos de idade e morreu de insuficiência respiratória, enquanto estava internada no hospital Copa D’Or, mo Rio de Janeiro.

4 – Umberto Magnani

O veterano Umberto Magnani interpretou Mauro Moretti em História de Amor. Ele era filho de Olga e pai de Carlos, fruto de seu primeiro casamento, e Bruno (Claudio Lins) e Bianca (Maria Ribeiro), filhos de sua segunda união. Na trama, ele viveu vários anos na Europa e era dedicado a dirigir resturantes em clubes.

Umberto faleceu aos 75 anos de idade em abril de 2016, vítima de um acidente vascular encefálico (AVE). Na época, ele estava no elenco da novela Velho Chico (2016).

5 – Sebastião Vasconcelos

Sebastião Vasconcelos foi Urbano Paiva em História de Amor, marido de Dalva (Ana Rosa) e pai de Caio (Ângelo Paes Leme). Ele era o caseiro da propriedade de Gregório (Sérgio Viotti), em Teresópolis, e era um homem desconfiado e pouco gentil.

Sebastião Vasconcelos faleceu em julho de 2013, aos 86 anos de idade. O ator estava internado no Hospital Israelita Albert Sabin (Hias), na Zona Norte do Rio, com uma pneumonia e faleceu em decorrência de choque séptico.

6 – Marly Bueno – atores da novela História de Amor

Marly Bueno foi Rafaela Moretti na trama de Manoel Carlos, a segunda esposa de Mauro (Umberto Magnani), com quem teve Bruno (Claudio Lins) e Bianca (Maria Ribeiro). A personagem era uma ótima cozinheira e um exemplo de dona de casa.

A atriz faleceu aos 78 anos de idade, em abril de 2012. Na época da morte, a famosa precisou passar por uma cirurgia de urgência na região abdominal, mas desenvolveu mau funcionamento cardiovascular, respiratório e renal. Ela estava internada no Hospital Copa D’Or e faleceu devido a disfunção de múltiplos órgãos.

7 – Sérgio Viotti

Intérprete de Gregório, o papel de Sérgio Viotti na novela História de Amor era do marido de Silvana (Beatriz Lyra) e pai de Vandinha (Cláudia Lira). Ele era o proprietário de um sítio em Teresópolis e contava com Urbano como seu caseiro.

O ator Sérgio Viotti faleceu em julho de 2009, aos 82 anos de idade. Ele estava internado no Hospital Samaritano de São Paulo e morreu devido a uma parada cardiorrespiratória.

8 – Buza Ferraz

Buza Ferraz foi o personagem Marcos na trama da novela História de Amor. O ator faleceu aos 59 anos de idade em abril de 2010, por conta de uma parada cardíaca. Seu último trabalho foi na novela Páginas da Vida (2006), também de Manoel Carlos.

9 – Fábio Junqueira

Intérprete de Fabrício na trama do folhetim, o ator e diretor Fábio Junqueira é um dos atores de História de Amor que morreu mais cedo, ele tinha 52 anos na época. O famoso se foi em novembro de 2008. Ele estava internado desde julho daquele ano na Casa de Saúde São José, Zona Sul do Rio, lutava contra um câncer e também teve edema cerebral. A assessoria do hospital relatou após a morte do ator que Junqueira sofreu parada cardiorrespiratória e faleceu logo em seguida.

10 – Maria Alves

A atriz Maria Alves viveu a personagem Nazaré na trama do folhetim. Ela faleceu em maio de 2008, aos 60 anos de idade, no Rio de Janeiro, vítima de um câncer. A atriz era natural de Lagarto, no Sergipe e era conhecida por trabalhos como Mandala (1987), Irmãos Coragem (1970), entre outros. Seu último papel foi como diretora de escola em Um Menino Muito Maluquinho.

11 – Lícia Magna – atores da novela História de Amor

A atriz Lícia Magna participou da produção ao interpretar uma vizinha de prédio de Helena na trama da novela. A artista faleceu com quase um século de vida, ela tinha 98 anos de idade e foi vítima de uma falência cardíaca em julho de 2007. Sua última novela foi Cobras & Lagartos (2006) e seu último projeto foi lançado postumamente, o filme Casa da mãe Joana, que saiu em 2008.

12 – Mário Lago

Mário Lago foi Medina, professor que era amigo de Carlos na novela História de Amor. O ator faleceu aos 90 anos de idade alguns após participar da produção, em maio de 2002, devido a uma insuficiência respiratória provocada por um enfisema pulmonar. Seu último papel foi em O Clone (2001 – 2002), como o Doutor Molina.

13 – Dary Reis – atores da novela História de Amor

Dary Reis fez uma participação no último capítulo da trama de Manoel Carlos como o motorista de Felipe. O ator faleceu aos 84 anos de idade em dezembro de 2010. A causa de sua morte não foi divulgada. O último trabalho do artista nas telinhas foi a novela Bang Bang (2005).

