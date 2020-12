Relembre o romance de Reynaldo Gianecchini e Marília Gabriela

Reynaldo Gianecchini, no ar em ‘Laços de Família’, e Marília Gabriela já foram casados e o relacionamento veio à tona nesta terça-feira (22). Falando sobre o casamento de 7 anos, os dois, que são amigos, participaram do quadro ‘Tete a Theo’ no canal de Theodoro Cochrane, filho da jornalista, no Youtube.

Casamento de Reynaldo Gianecchini e Marília Gabriela

O ex-casal começou a namorar e após um ano, em 1999, os dois se casaram. Durante o relacionamento, Marília foi alvo de inúmeras críticas pela diferença de 24 anos de idade entre eles.

“As meninas muito jovens começaram a me ofender, a escrever coisas. Era o começo da comunicação pela internet. Não foi legal”, relembra Marília, em vídeo.

Marília Gabriela e Gianecchini terminam depois de 8 anos

Após 8 anos de união, os dois decidiram que era o momento de terminar. Pegando a imprensa de surpresa em 2006, Marília e Reynaldo Gianecchini optaram pelo término.

O ator afirmou que os dois terminaram de forma amigável. “Quando a gente terminou não foi por falta de amor, acho que isso ficou claro. A gente chorou muito, a gente se amparou”, disse. “Senti que tinham caminhos que estavam gritando para lados diferentes”, acrescentou.

Amizade após o término

Mesmo com a separação, a amizade permaneceu, e continua até hoje. Na época, o ex-casal, apesar de recém-separados, conversou com a revista Caras, falando sobre a amizade.

“Toda separação é difícil, penosa, mas com honestidade não há margem para ressentimento”, afirmou Gianecchine na ocasião.

Marília também declarou seu carinho pelo ator: “Vou amar Giane para sempre, ele sempre estará presente na minha vida. O amor é para sempre, mas se transformou. Não é mais amor de cama, mas de amizade”.

Agora, na entrevista para o Youtube, o discurso de afeto não mudou. “A fase do nosso casamento, eu tenho um carinho tão grande, eu tenho uma gratidão… tá num lugar tão especial do meu coração, porque eu acho que nunca estive tão estável emocionalmente. Parecia quase um conto de fadas”, garantiu Gianecchini.

Veja a entrevista:

https://www.youtube.com/watch?v=oRaffjiHyP0&t=64s