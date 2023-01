Shows internacionais no Brasil 2023 tem Coldplay, Foo Fighters e RBD; veja lista

Não vão faltar shows internacionais no Brasil em 2023! O ano só está começando, mas dezenas de artistas já anunciaram apresentações em terras brasileiras nos próximos meses incluindo as bandas Coldplay e Paramore, a cantora Billie Eilish e o grupo RBD. Acontecerá ainda a primeira edição do The Town, festival do mesmo criador do Rock in Rio.

Super Junior, banda de Kpop, faz shows no Brasil em fevereiro

O mês de fevereiro começa com o show do grupo de kpop Super Junior, bastante conhecido entre os apreciadores do pop sul-coreano. A banda se apresenta no dia 9 de fevereiro, em uma apresentação única em São Paulo, no Espaço Unimed. Os preços variam entre R$ 900,00 e R$ 225,00.

Show: Super Junior

Data: 9 de fevereiro, às 20h

Onde: Espaço Unimed, São Paulo (SP)

Ingressos: site Eventim e bilheteria oficial

Imagine Dragons

O Imagine Dragons tinha shows marcados no ano passado no Brasil, que foram adiados para fevereiro deste ano. O grupo liderado por Dan Reynolds se apresentará na cidade de São Paulo no dia 28, Curitiba em 2 de março e fecha a turnê no Brasil no dia 4 no Rio de Janeiro.

Os ingressos para apresentação do grupo em São Paulo estão esgotados. Ainda há tickets disponíveis para os shows no Rio de Janeiro e em Curitiba com preços entre R$ 890 e R$ 240.

Show: Imagine Dragons

Data: 28 de fevereiro (SP), 2 de março (CWB) e 4 de março (RJ)

Onde: Allianz Parque (SP), Pedreira Paulo Leminski (CWB) e Área Externa da Jeunesse Arena (RJ)

Ingressos: site Eventim e bilheteria oficial

Festival GRLS com Tinashe, Jojo e Mariah Angeliq

O Festival GRLS, que conta apenas com artistas mulheres, acontece em 4 e 5 de março em São Paulo, no Centro Esportivo Tietê. No sábado, o público assiste ao show das cantoras estadunidenses Jojo e Mariah Angeliq, além das brasileiras Sandy, Duda Beat, Margareth Menezes, Lexa e Rachel Reis.

No domingo, a principal atração do evento é a cantora Tinashe. Também se apresentam Anavitória, Alcione, Gayle, Blue Detiger, Manu Gavassi e Majur.

Os ingressos são vendidos pela T4F e podem ser adquiridos para os dois dias ou individualmente. Os preços variam entre R$ 1400 e R$ 230.

Show: Festival GRLS

Data: 4 e 5 de março

Onde: Centro Esportivo Tietê (SP)

Ingressos: site da T4F e bilheteria oficial

Paramore

A banda Paramore também chega ao Brasil em março. Os músicos se apresentam em 9 de março no Rio de Janeiro e nos dias 11 e 12 em São Paulo. Há ingressos disponíveis apenas para a segunda data na capital paulista, com preços a partir de R$ 780. Os demais tickets estão esgotados.

Show: Paramore

Data: 9 de março (RJ), 11 e 12 de março (SP)

Onde: Qualistage (RJ) e Centro Esportivo Tiête (SP)

Ingressos: site da T4F e bilheteria oficial

Coldplay faz série de shows no Brasil em março

Os shows do Coldplay inicialmente estavam marcados para outubro do ano passado, mas precisaram ser adiados devido a problemas de saúde do vocalista Chris Martin. Ao todo, são onze shows da banda no país: seis em São Paulo (10, 11, 13, 14, 17 e 18 de março), dois em Curitiba (21 e 22 de março) e três no Rio de Janeiro (25, 26 e 28 de março).

Os ingressos para os shows de São Paulo e Curitiba estão esgotados. Há apenas tickets disponíveis para o Rio de Janeiro, com preços entre R$ 950 e 475.

Show: Coldplay

Data: 10, 11, 13, 14, 17 e 18 de março (SP), 21 e 22 (CWB) e 25, 26 e 28 (Rio de Janeiro)

Onde: Estádio do Morumbi (SP), Estádio Couto Pereira (CWB) e Estádio do Engenhão (RJ)

Ingressos: site da Eventim e bilheteria oficial.

Lollapalooza 2023

Com três dias de festival, o Lollapalooza traz dezenas de atrações internacionais para São Paulo nos dias 24, 25 e 26 de março no Autódromo de Interlagos.

Os destaques são os rappers Drake e Lil Nas X, as bandas Blink-182 e Tame Impala e as cantoras Rosalía e Billie Eilish. Na cena eletrônica, o grande nome da vez é Armin Van Buuren.

Os ingressos podem ser comprados para os três dias ou individualmente. Os preços variam entre R$ 1500,00 a R$ 550. Algumas categorias de tickets, como Lolla Lounge e Confort, já estão esgotados.

Show: Lollapalooza 2023

Data: 24, 25 e 26 de março (SP)

Onde: Autódromo de Interlagos

Ingressos: site da T4F e bilheteria oficial

MITA terá shows de Lana Del Rey e Florence + The Machine

O MITA - Music is the Awnser realiza sua segunda edição no Rio de Janeiro, em 27 e 28 de maio, e em São Paulo, nos dias 03 e 04 de junho.

O destaque deste ano são as cantoras Lana Del Rey e Florence + The Machine, além de atrações brasileiras como Gilsons, NX Zero, Capital Inicial, Natiruts e Jorge Ben Jor.

Os ingressos começam a ser vendidos nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, através do site da Eventim e bilheteria oficial. Os preços começam em R$ 350 e podem chegar até R$ 1990.

Show: Festival MITA

Data: 27 e 28 de maio (RJ) e 03 e 04 de junho (SP)

Onde: Jockey Clube (RJ) e Novo Anhangabaú - Vale do Anhangabaú (SP)

Ingressos: site da Eventim e bilheteria oficial

The Town terá shows de Post Malone, Maroon 5 e Foo Fighters

Do mesmo criador do Rock in Rio, a primeira edição do The Town será realizada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro.

O evento está divulgando aos poucos as atrações. Até agora, foram confirmadas as bandas Maroon 5, Foo Fighters e o cantor Post Malone, além dos brasileiros Ludmilla, Iza e Jão.

Os ingressos começam a ser vendidos em 14 de março, às 19h, através do site da TicketMaster. A inteira terá custo de R$ 770, enquanto a meia-entrada sai por R$ 385.

Show: The Town

Data: 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro (SP)

Onde: Autódromo de Interlagos (SP)

Ingressos: TicketMaster a partir de 14 de março, às 19h

The Weeknd

O cantor The Weenknd chega ao Brasil em outubro para três shows no país. A voz de 'Blinding Lights' se apresenta no dia 7 no Rio de Janeiro, no Engenhão, e nos dias 10 e 11 em São Paulo, no Allianz Parque. O preço dos ingressos variam entre R$ 860 e R$ 230.

Show: The Weeknd

Data: 7 de outubro (RJ), 10 e 11 (SP)

Onde: Engenhão (RJ) e Allianz Parque (SP)

Ingressos: site da Eventim e bilheteria oficial

RBD

O RBD está de volta! Os mexicanos se reúnem anos depois do fim do grupo em uma turnê que passará pelo Brasil em novembro. As apresentações acontecem nos dias 16, 17 e 18 em São Paulo e no dia 19 do mesmo mês no Rio de Janeiro. Os preços dos ingressos variam entre R$ 850 e R$ 195.

Show: RBD

Data: 16, 17 e 18 de novembro (SP) e 19 (RJ)

Onde: Engenhão (RJ) e Allianz Parque (SP)

Ingressos: site da Eventim e bilheteria oficial