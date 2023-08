Aracy Balabanian era casada? Atriz não teve filhos

Aos 83 anos de idade, a consagrada atriz Aracy Balabanian morreu nesta segunda-feira, 7 de agosto, na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. A famosa lutava contra um câncer de pulmão desde o ano passado e teve uma célebre carreira. Aracy foi casada? Atriz fez escolha de vida.

Por que Aracy Balabanian nunca casou?

Dedicada a carreira de atriz, Aracy Balabanian decidiu nunca se casar. No Conversa com Bial, em entrevista exibida em 2022, a artista justificou que não era possível manter um casamento com sua vida na arte. "Eu não tinha condições de conciliar minha vida de atriz, já que tive tantas dificuldades antes. Porque se o marido fosse da profissão, havia uma disputa, se não fosse, havia o ciúmes".

A artista também não teve filhos e a opção também também estava ligada a dedicação a arte. Seus trabalhos na TV começaram em 1964, quando tinha 24 anos. Desde então, a campo-grandense emendou uma novela na outra.

Aracy Balabanian também sempre foi discreta sobre sua vida pessoal e preferiu não compartilhar com a mídia os romances que teve ao longo da vida. No entanto, em 2020, um segredo da atriz foi revelado no programa Que História É Essa, Porchat. O ator Antônio Fagundes foi convidado na atração e contou que namorou com Aracy em 1968, quando estava no início da carreira de ator, por volta dos 20 anos de idade. O famoso disse que eles estiveram juntos durante um ano e o relacionamento foi sério. Fagundes é nove anos mais novo que Aracy.

No ano do relacionamento, em 1968, Aracy lançou dois trabalhos: O Coração Não Envelhece, da TV Tupi, e Antônio Maria, na mesma emissora. Já Fagundes lançou o filme Sandra Sandra, dirigido por J.Marreco e com Bete Mendes. Hoje, ele é casado com Alexandra Martins, de 44 anos.

Assista ao vídeo com a revelação, o ator fala sobre o romance com Aracy Balabanian a partir de 7 minutos e 30 segundos.

