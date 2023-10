Ricardo Blat e Caio Blat são parentes?

O ator Ricardo Blat é o Marujo de "Mulheres de Areia" (1993), e o sobrenome famoso do artista pode despertar curiosidade do público para saber se ele e Caio Blat são parentes, já que ambos tem o mesmo nome e trabalham em novelas da Globo. Afinal, qual a relação entre eles?

O que Caio Blat é de Ricardo Blat?

Os atores Caio Blat e Ricardo Blat são primos. Além dos dois, eles também têm mais um parente famoso: o autor Rogério Blat, dramaturgo responsável por dezenas de peças de teatro. Caio segue trabalhando na área artística, enquanto Ricardo está afastado das telinhas há três anos. Quem está com saudades do famoso pode acompanhá-lo na reprise de Mulheres de Areia, no ar no horário vespertino.

Apesar do parentesco, não há registros públicos dos dois juntos. Ricardo Blat não está presente nas redes sociais, enquanto Caio usa o Instagram para compartilhar conteúdos relacionados ao trabalho, além de cliques ao lado da esposa.

Caio Blat é filho do fonoaudiólogo José Lucínio e da dentista Kátya Blat, parente de Ricardo Blat. O ator ficou bastante conhecido por ter atuado em várias novelas da emissora carioca, começando a carreira no início da década de 90. Entre os títulos mais famosos em que o paulista trabalhou estão "Andando nas Nuvens" (1999), "Coração de Estudante" (2002), "Da Cor do Pecado" (2004), "Sinhá Moça" (2006), "Caminho das Índias" (2009) e "Império" (2014) e "Mar do Sertão" (2022), para citar algumas.

O artista deixou o elenco fixo da Globo em agosto, depois de 25 anos como contratado da emissora. Nos últimos tempos, o canal não renova mais o vínculo empregatício dos atores e os contrata por obra. Depois de interpretar Pajeú em Mar do Sertão, sua última novela, o artista esteve no curta-metragem independente "Travessia".

Atualmente, Caio é casado com a também atriz Luisa Arraes. O famoso é pai de dois filhos: Antônio, 20, adotado por ele e Ana Ariel na década de 2000, e Bento, 13, fruto do casamento com Maria Ribeiro, de quem se separou em setembro de 2017, depois de dez anos de união.

Por onde anda Ricardo Blat?

O ator Ricardo Blat, hoje com 72 anos, está longe das telinhas desde 2020. Seu último trabalho na televisão foi na novela "Gênesis", da Record, na qual interpretou Lotam. Na Globo, esteve em "Deus Salve o Rei" (2018), "Os Dias Eram Assim" (2017), "I Love Paraisópolis" (2015) e "Meu Pedacinho de Chão" (2014).

Assim como o primo, Ricardo Blat trilhou uma longa carreira na televisão, cinema e teatro. O ator começou a trabalhar na década de 70, quando esteve na primeira versão de "A Viagem", na TV Tupi. O famoso também já passou pela Band, TV Manchete, SBT e HBO Brasil.

Anos depois de deixar a Globo, Ricardo Blat voltou a aparecer na emissora com a reprise da novela "Mulheres de Areia". O ator interpreta Marujo, um pescador rancoroso por ter perdido um braço durante uma pescaria. O personagem é obcecado pela ideia de matar o tubarão que o atacou.

Discreto, o ator não mantém uma página no Instagram e há tempos não faz uma aparição pública. O registro mais recente do famoso na mídia é de abril, quando Ricardo leu uma carta de Fernando Sabino à Clarice Lispector, de 30 de março de 1955. O vídeo foi publicado na coluna de Renata Chiarantano, no R7.

Quem quiser rever a reprise de Mulheres Areia e acompanhar o personagem interpretado por Ricardo Blat deve sintonizar na Globo de segunda a sexta, às 14h45, horário de Brasília. A trama deve ficar no ar até o início de 2024, quando será substituída por outro sucesso exibido originalmente às 18h ou 19h.

