Quando Marcos descobre que Ruth não é Raquel em Mulheres de Areia?

Ruth (Gloria Pires) está se passando por Raquel desde o acidente de barco que supostamente matou a gêmea vilã. Apesar de conseguir enganar Marcos (Guilherme Fontes) ao menos no começo, a convivência fará com que o empresário comece a desconfiar que algo está errado. Virgílio (Raul Cortez) também descobre a verdade.

Ruth conta a verdade para Marcos em Mulheres de Areia

A farsa de Ruth em Mulheres de Areia é escancarada por Virgílio, que arma para fazer com que a mocinha fique encurralada e diga a verdade. O pai de Marcos monta um quarto infantil para aguardar a chegada do filho que Raquel esperava e mostra o cômodo para a mocinha com um ar de deboche, sabendo que quem estava grávida era a irmã e não ela. A protagonista fica chocada e confusa e tenta se livrar do sogro, que insiste em ficar dizendo o quanto está feliz em ser avô.

"Tá certo, Raquel. Você tive um dia cheio. Vou te deixar em paz, mãezinha", diz em tom irônico. Ruth é consolada por Clarita (Susana Vieira) e diz que Virgílio venceu. A protagonista também afirma que irá embora dali e vai voltar para a casa dos pais, mas é impedida pela sogra, que já sabe de tudo.

Virgílio continuará pressionando Ruth, o que faz com a mocinha tente fugir da casa da família durante a noite, mas é impedida novamente por Clarita. No entanto, a protagonista decide ir para Pontal D'Areia mesmo assim.

Sabendo que está prestes a ser desmascarada pelo sogro, a protagonista retorna à cidade e decide contar toda a verdade para Marcos. "Você se lembra que antes de você viajar, eu queria te contar uma coisa?", começa a dizer. O empresário fica com os olhos cheios d'água, pois já sabe que a mulher vai falar.

Ruth se assusta com a reação do marido, que continua dizendo que já sabe a verdade há muito tempo e diz o nome da gêmea boa. Sem acreditar, a gêmea do bem começa a gaguejar: "então, você sabe?".

O empresário então diz que ela "é a sua Ruth", para o alívio da mulher. A professora pergunta desde quando Marcos sabe de tudo, e ele afirma que já desconfiava há tempos e queria muito que sua amada falasse a verdade.

Ruth pergunta como o rapaz descobriu, e ele diz que foi "montando o quebra-cabeça", o que deixa a mocinha envergonhada. Os dois se abraçam apaixonados e seguem juntos.

Quando Raquel reaparece?

A felicidade de Ruth e Marcos vai durar pouco já que, nos próximos capítulos, Raquel irá reaparecer depois de passar tempos fingindo que estava morta. A professora não vai desconfiar a princípio, mas a vilã está armando um plano de vingança contra ela e, além disso, não vai desistir de tentar destruir seu relacionamento com o empresário.

A megera fará o retorno triunfal entrando na casa da família de Virgílio como se nada tivesse acontecido. Raquel vai agir como ela mesma, o que fará com que o ricaço acredite que Ruth está fazendo uma brincadeira. "Ai, Ruth, o que é isso? O que aconteceu? Já voltou?", questiona. "Não troca meu nome. Eu sou a Raquel. Sou eu, em carne e osso", diz a megera.

Virgílio vai demorar a crer que de fato se trata de Raquel, mas estranha o fato já que Ruth e Marcos estão viajando juntos. Quando percebe que de fato se trata da gêmea má, o ricaço liga para o filho e pede para que ele volte para casa imediatamente.

Quem chega primeiro é Ruth, que fica em choque ao ver que Raquel está viva. As duas se abraçam, e a protagonista parece estar genuinamente feliz com a volta da gêmea, mas logo começará a ser alvo dos golpes da vilã.