Roupas para Natal 2020: inspire-se nas famosas e fuja do óbvio

O fim de ano se aproxima. Mesmo com a necessidade de as comemorações serem adaptadas ao distanciamento social por conta da pandemia do novo coronavírus, as roupas para o Natal 2020 já são assunto. É que, mesmo para ficar no sofá da sala com a família, podem ajudar a levantar o astral e vibrar por momentos melhores. Quer fugir da mesmice? Selecionamos produções estilosas das famosas para servir de inspiração.

Quais são as dicas de roupas para Natal 2020?

As cores tradicionais para a comemoração são vermelha e verde, mas podem passar longe do tradicional vestido monocromático e aparecer em macacões ou em tom sobre tom. O pretinho pode, sim, ser nada básico e ainda muito elegante. Neon descolado, blocos de cor, poá com pegada sensual e estampa botânica entram na lista. Confira:

Vermelho

O visual à la “dama de vermelho” é muito requisitado para o Natal. A cor é elegante e confere certo ar de sensualidade. Que tal apostar nela em uma peça que ainda ajuda a valorizar a silhueta? Fátima Bernardes fez exatamente isso para participar da gravação da famosa vinheta da TV Globo: “O Futuro Já Começou”. Monocromia, decote V e detalhes verticais formam um combo que ajuda a alongar e afinar. Além disso, o macacão é tendência confortável.

Verde

Verde é mais uma cor com a cara do Natal. Para fugir do óbvio, use-a em peças de destaque. Ana Hickmann (foto acima) escolheu look repleto de tendências: decote ombro a ombro, mangas bufantes, franzido do lastex e poá. Para quebrar o ar romântico, acrescentou cinto nude grosso, que ajuda a acinturar e confere peso ao visual.

Tonalidades bem próximas da mesma cor ajudam a alongar, porque não há uma interrupção visual grande, e ainda quebram a possível monotonia de uma produção monocromática. Gostou da ideia de tom sobre tom da Patricia Poeta (foto abaixo)?

Pretinho nada básico – Roupas para Natal 2020

O pretinho básico é sempre bem-vindo ao guarda-roupa feminino. Isso porque tem a fama de afinar a alongar a silhueta, além de ser elegante. Mas que tal escolher um diferenciado para passar a noite de Natal em família?

Sophia Abrahão (foto acima) investiu na cor seguindo a proposta da moda utilitária, que une estilo, conforto e praticidade. O macacão tem os característicos bolsos grandes, além de comprimento cropped (mais curto) e modelagem acinturada. Já a mistura da sensualidade do decotão com o romantismo do babado marcam o visual fashion da Marina Ruy Barbosa (foto abaixo).

Neon descolado

Neon. Você já deve ter se deparado com ele por aí. E saiba que vai continuar em alta, como tendência forte para o verão 2021. Que tal investir em roupas para o Natal 2020 bem descoladas com os tons de marcador de texto? Maisa iluminou a produção com calça verde de barra dobrada e sandália amarela. Para finalizar, blusa branca com estampa de carinhas representando emoções.

Jardineira com truque fashion

Nada como truques fashion para atualizar as peças. Hit dos anos 90, a jardineira está de volta e ficou mais estilosa com a ideia da Giovanna Antonelli de deixar uma das alças soltas, o que cria assimetria. Se quiser uma composição mais formal, troque a blusa branca básica por uma mais refinada. A sandália também pode ser substituída por scarpin. A ideia fica ainda mais casual com tênis. Como prefere?

Color blocking

Já ouviu falar em color blocking? Consiste em vestir blocos de cor, fugindo de misturas óbvias. Leva em conta a posição das tonalidades no círculo cromático, com as combinações análogas (cores próximas), complementares (posições opostas) e tríade (três opções equidistantes). Fernanda Souza misturou verde e azul em uma proposta casual e que segue a trend das cores pastel. Se quiser, pode trocar a casualidade do tênis pelo ar mais sensual da sandália de salto alto ou mais formal do scarpin.

Poá

O poá segue a onda retrô. E fica interessante ao entrar em uma composição mais sensual, como o vestido justo e curto da Flávia Alessandra. Lembre-se que fundo escuro e bolinhas pequenas tornam a estampa mais democrática, porque diminuem as chances de ampliar a silhueta.

Estampa botânica

Você sabia que a estampa botânica está com tudo? Traz o colorido e as formas de flores, folhagens, paisagens naturais, animais… Ana Maria Braga escolheu a trend em uma peça que tem a cara do verão: vestido longo e soltinho. O decote V ajuda a alongar e as mangas levemente bufantes conferem um toque a mais de estilo.