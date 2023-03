Lexa antes e depois: como era a cantora no começo da carreira

Léa Cristina Araújo da Fonseca, a Lexa, começou a carreira aos 19 anos de idade e logo se tornou um dos nomes mais conhecidos do pop brasileiro. A cantora mudou bastante em relação a aparência desde então e já foi bastante questionada sobre procedimentos estéticos e cirurgias plástica. Confira o antes e depois da artista que hoje tem 28 anos.

Como era Lexa antes da fama?

A cantora Lexa deu uma repaginada no visual logo no início da carreira, quando ainda era bem jovem. Na época, a artista passou por uma série de procedimentos estéticos, incluindo lipoaspiração, silicone, além de mudar o tom do cabelo e perder alguns quilos.

A carioca passou a ser agenciada por Kamila Fialho, mesma empresária que trabalhou com Anitta, e lançou seu primeiro single, Posso Ser, que antecedeu seu álbum de estreia lançado no final de 2015.

Em fevereiro de 2021, quando já havia estourado no país inteiro com as músicas 'Provocar' e 'Sapequinha', Lexa postou alguns stories falando sobre as cirurgias plásticas que fez. "Já fiz lipo, botei peito, já fiz plástica... Mas engordei. E, aí, corro atrás do prejuízo, entendeu?", disse ela.

A cantora também falou um pouco sobre sua alimentação. Lexa afirmou ter eliminado açúcar, fritura e refrigerantes da dieta e dá preferência para o arroz integral, feijão e muita proteína, além de treinar três vezes por semana e praticar jiu-jitsu.

Em novembro de 2022, enquanto estava separada de Mc Guimê, a cantora veio a público rebater críticas sua sobre sua aparência após os internautas apontarem que ela havia feito algum procedimento estético no rosto. "Gente, eu nunca fiz cirurgia plástica no rosto e nem harmonização facial (se tivesse tb, problema é meu né?) [...] Sou uma mulher que engordei alguns quilos após me separar e sair de um casamento de 7 anos, então se puderem não mexer com minha autoestima eu agradeço", disse em sua página no Instagram.

Mesmo após a publicação, Lexa voltou a falar sobre seu rosto após receber novos questionamentos em janeiro deste ano. "Gente, eu não fiz nada, só engordei 7 kg e, naturalmente, tudo na gente aumenta… Já voltei para os treinos pra recuperar meu peso antigo e disposição também", contou em seu Instagram.

O que aconteceu com a Lexa e Guimê?

Lexa fez um pronunciamento na web após Mc Guimê ser acusado de assediar Dania Mendez durante a madrugada desta quinta-feira, 16. Imagens do brother passando a mão e apalpando o corpo da mexicana rapidamente viralizaram nas redes sociais, fazendo com que o público pedisse a expulsão do cantor.

A cantora afirmou que não vai mais assistir do reality e está se retirando do cenário para cuidar de si mesma. "Todo mundo que me acompanha viu toda a minha dedicação nos últimos meses pra ver o Guimê brilhar. Ele me conheceu com 19 anos, hoje eu tenho 28, eu cresci e amadureci ao lado dele e ele nunca foi essa pessoa. Eu tô assustada, triste e decepcionada. Dói demais! Eu tô arrasada, no fundo do poço, machucada e não tenho forças pra nada", escreveu.

Lexa e Guimê começaram a namorar em 2015 e subiram ao altar em maio de 2018. Em outubro do ano passado, o casal anunciou a separação mas reataram o relacionamento em dezembro. A cantora até mencionou que gostaria de ter filhos em 2023 com o marido.

Desde que Guimê foi anunciado no BBB 23, Lexa tem apoiado publicamente o marido e comentado quase todos os movimentos do cantor no jogo. Ela, inclusive, assistia a festa em que as acusações de assédio ocorreram, conforme publicado por ela nas redes sociais.

Após o episódio, Lexa retirou as hashtags da torcida de Mc Guimê de suas páginas no Twitter e no Instagram. A Globo ainda não havia se pronunciado sobre o ocorrido até o fechamento deste texto.