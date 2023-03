Chris Martin é casado? Cantor namora atriz de 'Cinquenta Tons de Cinza'

Chris Martin, 46, é um homem comprometido. O vocalista do Coldplay namora a atriz Dakota Johnson, 33, desde 2017, mas os dois são bastante discretos e mantém o relacionamento longe dos holofotes. Antes de sua atual amada, o britânico foi casado por 11 anos com Gwyneth Paltrow.

A atriz americana Dakota Johnson tem mais de 20 anos de carreira na televisão e cinema. Ela é filha dos atores Don Johnson e Melanie Griffith, vindo de uma família de famosos.

A estrela de Hollywood ficou mais conhecida em 2015, quando interpretou Anastasia Steele na adaptação cinematográfica de Cinquenta Tons de Cinza, trilogia de sucesso na literatura e no cinema. O último longa-metragem da franquia, 'Cinquenta Tons de Liberdade', chegou às telonas em 2018.

Entre os destaques da carreira da atriz, também está o filme A Rede Social (2010), o primeiro sucesso de bilheteria que participou, e o seriado Ben and Kate (2012), no qual foi protagonista.

Dakota e Chris Martin se conheceram através de amigos em comum e desde que engataram o namoro, os dois falaram pouquíssimas vezes sobre o assunto na mídia. Em junho de 2022, a atriz deu uma longa entrevista para a revista americana Vanity Fair na qual revelou revelou alguns detalhes sobre a relação com o astro do Coldplay.

Os famosos moram juntos em Malibu, no condado de Los Angeles, na Califórnia, e Dakota acompanha o cantor nas turnês quando não está trabalhando - ela é constantemente vista dançando nos bastidores das apresentações.

A atriz afirmou que parte do motivo é para manter a privacidade do casal e dos dois filhos adolescentes de Chris, frutos do relacionamento dele com Gwyneth Paltrow. Ela afirmou que por ter crescido em uma família de famosos, sabe como é ruim crescer ouvindo notícias sobre sua vida pessoal. "Obviamente teve casos em que não conseguimos ser discretos e isso não foi legal, mas eu já passei por essa experiência e sei que não quero isso em minha vida [...] Eu não quero que as crianças saibam como é isso", contou.

Ela também contou sobre um momento engraçado que teve ao lado da namorado, quando ambos foram à praia mas ela esqueceu de levar seus óculos. "Chris e eu estávamos olhando umas focas por uns 10, 15 minutos - e na verdade eram algas marinhas. Ele deixou eu achar que eram focas o tempo todo", relembrou.

Chris Martin é pai de Apple Martin, de 18 anos, e de Moses Martin, de 16. O vocalista do Coldplay e a atriz Gwyneth Paltrow foram casados entre 2003 e 2016.

Apesar de filha de famosos, a primogênita mantém sua conta no Instagram privada apenas para família e amigos, com um pouco mais de mil seguidores. Em janeiro deste ano, ela chamou atenção ao comparecer ao Paris Fashion Week no desfile da Chanel. O caçula também não está presente online, mas ambos sempre aparecem no Instagram da mãe, que compartilha dezenas de fotos ao lado dos herdeiros.

Chris e Gwyneth aparentemente mantém uma boa relação após o divórcio. Em março de 2022, ela falou sobre a separação durante uma entrevista ao podcast Anna Faris Is Unqualified. "Sei que meu ex-marido estava destinado a ser o pai de meus filhos, e sei que meu atual marido está destinado a ser meu parceiro para o resto da vida. A separação consciente te permite reconhecer que esses dois amores podem coexistir e nutrir um ao outro", disse.

Em junho, os dois posaram juntos na formatura de Apple. Já no último dia 2 de março, Gwyneth publicou uma foto ao lado de Chris para desejá-lo feliz aniversário. "Parabéns para o melhor pai e amigo. Amamos você", escreveu.