Por que Sabrina Sato saiu da Record? Entenda a mudança

O público foi pego de surpresa no dia 10/1 após Sabrina Sato anunciar que a nova apresentadora do time da GNT, canal que pertence ao Grupo Globo. Mas Sabrina Sato saiu da Record de fato? A novidade é que a artista trabalhará nas duas emissoras ao mesmo tempo; entenda.

Sabrina Sato saiu da Record?

Sabrina Sato não saiu da Record TV, ela continuará trabalhando na emissora, mesmo com sua estreia no programa da GNT. É a primeira vez que a apresentadora trabalha em um canal da TV a cabo, até agora ela só esteve em projetos na TV aberta.

De acordo com o jornalista do Metrópoles Leo Dias, assim como o Notícias da TV, a Record não demitiu Sabrina Sato e a paulista já está confirmada como a apresentadora da segunda temporada do reality show A Ilha, prevista para julho. Ainda segundo a apuração dos portais, neste meio tempo a emissora de Edir Macedo apenas cederá Sabrina para a GNT, para apresentar o “Desapegue se for capaz”.

Como vai ser o programa de Sato no GNT?

O Desapegue se for capaz terá uma temporada de 10 episódios. No programa, Sabrina Sato, ao lado da personal organizer Micaela Góes e da arquiteta Gabriela de Matos, vai ajudar pessoas a se livrar do que já não tem mais utilidade em suas vidas.

A proposta do programa é promover transformação na vida e casa dos participantes, unindo decoração e sustentabilidade. A previsão atual é que o programa vá ao ar a partir do final de abril.

Sabrina Sato começou carreira na Globo

Para quem não lembra, a carreira de Sabrina Sato na televisão começou na TV Globo, a famosa fazia parte do grupo de bailarinas do Domingão do Faustão. Depois deste trabalho, ela integrou o elenco do Big Brother Brasil 3, projeto que a deixou famosa nacionalmente.

Sabrina não chegou a ganhar a temporada ou mesmo alcançar a sonhada final, ela foi a 8ª eliminada da edição. Durante sua participação na casa, ganhou os holofotes quando se envolveu romanticamente com Dhomini, que mais tarde venceu o programa.

Depois do contrato para o BBB, Sabrina deixou a Globo e começou sua trajetória no Pânico, que durou anos. Após passar pela RedeTV e Band, Sabrina Sato foi contratada pela Record em 2013, emissora que continua até hoje. No canal, ela já teve o próprio programa, o Programa da Sabrina, apresentou o Game dos Clones, A Ilha, Made in Japão, entre outros.

