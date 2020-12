Saiba como assistir ao musical virtual de Larissa Manoela e Leo Cidade

Larissa Manoela e o namorado, Leo Cidade, estrelam musical virtual. A versão brasileira do americano “Os últimos 5 anos” tem apresentação única, marcada para esta segunda-feira (28). A proposta é misturar teatro, cinema e televisão em um novo formato.

Como assistir ao musical de Larissa Manoela e Leo Cidade?

“Os últimos 5 anos” chega ao Brasil em uma única apresentação, hoje, às 21h. Transmitido online e ao vivo, tem ingressos à venda por R$ 60, até às 17h, no site da Sympla.

A montagem foi uma ideia da própria Larissa Manoela e tem direção artística de Charles Möeller e Marcello Bosshar, versão brasileira de Cláudio Botelho e direção musical de Marcelo Castro. A preparação de elenco é de Marcello Bosshar e a direção de produção, de José Toro. O musical é uma realização da Touché Entretenimento e da Dalari Produções.

“Desde o início da pandemia, eu e Leo conversamos bastante. E, em uma das várias conversas, decidimos realizar um trabalho que nos desafiasse como atores, mas também que pudesse ser um desafio para o casal. Não poderíamos fazer algo com muitas pessoas no elenco em função de contaminação ou porque seria complicado reunir todos nesse momento. Então, lembrei de um musical da Broadway de apenas dois atores que poderíamos fazer: o musical ‘Os últimos 5 anos’, que já foi montado no mundo inteiro, inclusive no Brasil, mas sem estar neste formato de streaming ou formato online”, disse a atriz.

Como é o espetáculo?

“Os últimos 5 anos” (“The Last Five Years”, em inglês) foi escrito por Jason Robert Brown e estreou em Chicago em 2001, ganhando uma produção Off-Broadway no ano seguinte. “O grande diferencial é a concepção que daremos a essa transmissão, com uma linguagem mais dinâmica, misturando elementos de TV e cinema”, afirma Renata Borges, diretora geral do projeto.

A história explora um relacionamento de cinco anos entre Jamie Wellerstein (Leo Cidade), um romancista em ascensão, e Cathy Hiatt (Larissa Manoela), uma atriz em dificuldades. As cenas se passam em dois tempos: enquanto a vida de Cathy é contada em ordem cronológica inversa (começando pelo término do casamento), a de Jamie é apresentada a partir do momento que o casal se conhece. Os personagens não interagem diretamente, exceto pela canção do casamento, que é justamente quando suas linhas do tempo se cruzam.

Assista ao trailer

https://www.instagram.com/p/CI1ndpLhT5f/