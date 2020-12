Saiba quem é a massagista brasileira preferida da Kim Kardashian

Já ouviu falar em massagem de alta definição? A técnica promete eliminar a retenção de líquido e toxinas, estimular a circulação sanguínea e ainda conferir mais definição e contorno corporal. Tudo isso foi criado pela massagista brasileira Camila Pérez, que vive nos Estados Unidos e atende várias famosas, incluindo Kim Kardashian e as tops Bella Hadid, Behati Prinsloo e Shanina Shaik.

Qual a técnica da massagista brasileira?

A massagem de alta definição, também chamada de MHD, combina drenagem linfática com liberação miofascial (a fáscia envolve e interliga todas as estruturas do corpo). “Segue a direção do fluxo linfático, estimula os linfonodos, mas é combinada com outras técnicas para uma abordagem mais ‘estética’. Continua a ter a estimulação linfática, excelente para a sua saúde e equilíbrio, com um ponto positivo para o contorno e celulite”, explicou Camila em seu Instagram.

Uma das suas clientes badaladas é a socialite Kim Kardashian, com quem aparece em foto nas redes sociais. “Eu tinha trabalhado o dia inteiro e ainda tinha um cliente às 9 da noite. Quando o telefone toca e a pessoa diz: ‘Kim Kardashian gostaria de fazer a massagem, você pode vir até a casa dela hoje?’ Eu pedi um minutinho e desliguei, achei que era trote. Retornei a ligação, e agendamos. Naquela noite fui parar na casa dela! Nunca imaginei uma coisa assim. Foi muito inesperado. Depois disso ela começou a vir no meu espaço”, contou ao Cenapop.

Camila começou a trabalhar na área de beleza e estética em 2014, em Miami. Quatro anos depois, elaborou o seu próprio método de massagem, chamado de “Mova By Camila Perez”.

Após a sessão, pode-se ter alguns efeitos, que indicam que a limpeza corporal continua. Entre eles estão aumento urinário e de evacuação, o que leva à eliminação das toxinas. Sensibilidade emotiva, aumento de fome e/ou sede também fazem parte da lista.

