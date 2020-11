Saiba quem é Franciny Ehlke, o novo affair de Luan Santana

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Depois do término de noivado com Jade Magalhães, com quem esteve junto por 12 anos, o cantor Luan Santana já está com novo affair. Segundo o colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, o sertanejo se encantou pela youtuber Franciny Ehlke. Tudo foi confirmado no último domingo (22), nos bastidores de uma live beneficente.

Luan Santana fez uma live no Rio Paraguai em prol da ONG SOS Pantanal. Nos bastidores da apresentação do cantor, ele trocou carinhos com a nova affair, a youtuber Franciny Ehlke. Segundo a reportagem, a jovem viajou mais de 12 horas para acompanhá-lo na live e também estar ao lado do amado. Em uma entrevista à coluna do jornalista, a youtuber revelou que o convite partiu de Luan, pessoalmente.

Quem é o novo affair de Luan Santana?

Franciny Ehlke, de 21 anos é influenciadora digital. Recentemente, Franciny alcançou a marca de 10 milhões de inscritos em seu canal no Youtube, além de acumular mais de 12 milhões de seguidores no Instagram. Além de engajada no mundo das redes sociais, a jovem também mostra multifacetada e já possui até marca de cílios postiços. Sinal de que também sabe como empreender e render lucros.

Durante uma entrevista concedida ao Leo Dias, Franciny revelou que nunca tinha ido ao Pantanal, e que o convite partiu do próprio Luan Santana. “Eu nunca tinha vindo ao Pantanal, é incrível”. Entre o bate-papo, a jovem também revelou que pretende fazer de projetos para o ano que vem. A blogueira revelou que um dos projetos é sua própria linha de maquiagem, que será lançada em 2021.

Canal do Youtube

Franciny Ehlke, novo affair de Luan, Santana mostrou que é popular quando se trata de rede social. No youtube já soma a marca de 10 milhões de inscritos e subindo. Dentre os assuntos diversos, a jovem fala sobre a vida, dicas de maquiagem, viagens, dicas de beleza e muito mais.

Veja fotos: