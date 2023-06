Samuel de Assis é solteiro? Veja o status do Ben de Vai na Fé

Com o sucesso de "Vai na Fé", os espectadores ficam curiosos para saber se Samuel de Assis, 40 anos, é solteiro ou se o ator está comprometido. O intérprete de Ben já falou abertamente algumas vezes sobre sexualidade, mas não costuma expor seu status de relacionamento.

Samuel de Assis namora?

Par de Sheron Menezzes nas telinhas, o ator pernambucano Samuel Assis não assumiu publicamente nenhum namoro enquanto está no ar como Ben de Vai na Fé. O ator mantém a vida pessoal longes dos holofotes e por isso não há notícias de quem já se relacionou com ele.

No entanto, Samuel de Assis recentemente negou rumores de que seria sapiossexual, ou seja, quem sente atração sexual com base na inteligência da outra pessoa.

Em entrevista à revista Quem, em maio deste ano, o ator afirmou quem nem sabia o significado do termo. "Não sei como isso foi lançado. O que me perguntaram uma vez foi o que a pessoa precisa ter para me atrair, e eu disse que a pessoa precisa saber de si. Se for uma pessoa que está em tratamento psicológico, ela já está com meio caminho andado para me conquistar. Acho que é isso. Foi só isso que falei, mas não sei o que isso tem a ver com sapiossexual. Não sei nem o que é isso", explicou.

Em fevereiro, ao jornal O Globo, o ator já havia afirmado que até poderia se identificar com alguns dos novos termos relacionados a sexualidade, mas não gostaria de falar sobre sua vida pessoal."Eu posso até me identificar com várias dessas correntes. Mas estou num momento tão meu, tão feliz, mergulhado tão profundo nisso que acho que não quero e não vou falar sobre esse tipo de coisa. Meu momento agora é falar sobre meu trabalho", disse.

Sempre discreto sobre assuntos afetivos, também não há notícias sobre relacionamentos anteriores de Samuel de Assis. O ator é bom em manter sua vida pessoal longe dos holofotes.

Qual o final de Ben em Vai na Fé?

Depois de mais de vinte anos separados, Ben e Sol finalmente se entregaram à paixão novamente e se beijaram nos últimos capítulos exibidos de Vai na Fé. A vendedora de quentinhas e o advogado têm a torcida do público para ficarem juntos.

Se a autora Rosane Svartman seguir a vontade da audiência, é possível que o casal reate o relacionamento depois de mais de duas décadas, enquanto Lumiar (Carolina Dieckmann) deve terminar a trama ao lado de Lui Lorenzo (José Loreto).

Outro desfecho esperado pelo público é o de Theo (Emílio Dantas), que deve ter um destino trágico após cometer dezenas de crimes ao longo da trama. É possível que o vilão morra após um embate com Orfeu (Jonathan Haagensen).

Vai na Fé fica no ar até 11 de agosto, sexta-feira. A trama será substituída por "Fuzuê", de Gustavo Reiz, a partir do dia 14.

