Em agosto, qual novela vai substituir Vai na Fé?

A novela que vai substituir Vai na Fé já está definida e as gravações já começaram. A partir de agosto, o horário das sete será ocupado por Fuzuê, trama de autoria de Gustavo Reiz que conta com Nicolas Prattes, Marina Ruy Barbosa, Edson Celulari, entre outras estrelas globais.

Fuzuê vai substituir Vai na Fé

A novela Fuzuê estreia em 14 de agosto, segunda-feira, às 19h40, horário de Brasília. A trama entra no lugar do folhetim de Rosane Svartman, que termina em 11 de agosto.

O enredo central de Fuzuê traz um grande mistério. A protagonista é Luna (Giovana Cordeiro), uma mulher simples e carismática que mora no bairro de Fátima, no centro do Rio de Janeiro, que produz e vende biojoias. A heroína está em busca de sua mãe, a cantora Maria Navalha (Olivia Araújo), ex-cantora da Lapa, que desapareceu sem deixar rastros.

O último local onde Maria Navalha foi vista foi na loja de quinquilharias Fuzuê, comandada por Nero de Braga e Silva (Edson Celulari), que ajuda a mocinha na investigação pela cantora. Ao longo da trama, a mocinha se envolve com Miguel (Nicolas Prattes), filho do empreendedor, mas também mantém uma relação entre idas e vindas com o aspirante a cantor sertanejo Jefinho Sem Vergonha (Micael Borges), formando um triângulo amoroso.

Há um tesouro escondido embaixo do prédio onde está localizada a loja Fuzuê. Quem descobre sobre a existência da fortuna é a antagonista Preciosa (Marina Ruy Barbosa), uma poderosa empresária dona de uma joalheria. Depois da morte de seu pai, ela recebe documentos que não só indicam onde está a grana, mas que ela deve ser repartida com sua irmã, de quem ela nem sabia da existência: Luna.

As gravações da nova novela das sete começaram em maio, nos Estúdios Globo, localizado na cidade do Rio de Janeiro. A primeira foto do elenco se preparando para o folhetim foi divulgada no final do mês, mas a emissora ainda não liberou as imagens oficiais dos atores caracterizados e mais detalhes sobre a obra, o que deve acontecer em breve.

Fuzuê terá o desafio de manter a audiência que Vai na Fé recuperou para o horário das sete. Desde a pandemia, a faixa colecionou baixos índices de audiência, mas se tornou um sucesso mais uma vez com a história de Sol (Sheron Menezzes) e Ben (Samuel de Assis).

Quem está no elenco da novela Fuzuê?

Os protagonistas da novela Fuzuê são Giovana Cordeiro e Nicolas Prattes, que formam o casal central da história.

Giovana Cordeiro esteve recentemente em "Mar do Sertão" (2022), interpretando Xaviera. Esse foi um dos seus papéis de maior destaque na Globo, onde também atuou em "Pantanal" (2022), "Verão 90" (2019) e "O Outro Lado do Paraíso" (2017).

Já Nicolas Prattes foi aclamando por interpretar Diego em "Todas as Flores" (2022), novela do Globoplay. O ator também estará na série "Rio Connection" (2023) da plataforma de streaming, além de ter atuado nos folhetins "Éramos Seis" (2019), "O Tempo Não Para" (2018) e "Rock Story" (2016).

A vilã da história fica por conta de Marina Ruy Barbosa. Trabalhando na Globo desde a infância, a atriz esteve em dezenas de folhetins da emissora - seu trabalho mais recente foi em "Bom Sucesso" (2019).

Fuzuê também marca o retorno do ator Edson Celulari às novelas. A última vez que o famoso esteve em uma trama da emissora global foi em 2018, quando atuou em "O Tempo Não Para".

O elenco de Fuzuê conta com outros nomes como Lilia Cabral, Olivia Araújo, Douglas Silva, Leopoldo Pacheco, Ary Fontoura, Zezeh Barbosa, Hilton Cobra, Michel Joelsas, Cyria Coentro, Val Perré, Rogério Brito, Milton Filho, Guilhermina Libânio, Eber Inácio, Ingrid Klug, Maria Flor Silva e Theo Matos.

