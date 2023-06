Ben e Sol se beijam quando em Vai na Fé?

Após uma longa espera, o público poderá enfim conferir o aguardado beijo de Ben e Sol na novela Vai na Fé. Depois de 20 anos separados, o reencontro entre o advogado vivido pelo advogado Samuel de Assis e a dançarina de Sheron Menezzes tem rendido emoções ao público, que não vê a hora do beijo do casal. As boas notícias são de que a espera acabou!

Primeiro beijo de Ben e Sol na novela Vai na Fé

O primeiro beijo de Ben e Sol será no capítulo desta terça-feira, 13 de junho, segundo apontam os resumos da novela Vai na Fé e o site oficial da emissora. Tudo acontecerá devido a uma confusão causada por Sol, que colocará sabão demais na máquina de lavar para limpar um tapete.

O local ficará cheio de sabão e a mocinha tentará desligar a máquina de lavar, mas será impedida pelo personagem de Samuel Assis, que se preocupará na possibilidade dela levar um choque. Com a confusão e o local todo molhado, os dois cairão e a dançarina irá parar nos braços de Ben em uma típica cena de comédia romântica.

Ben e Sol finalmente darão aquele beijo e se entregarão ao amor. Pelo que contam os resumos, o momento apaixonado parará por aí e a dupla não vai para a cama. A cena romântica será interrompida por uma ligação de Janaína (Tulanih) para Sol, que contará que decidiu denunciar Theo (Emilio Dantas).

Mais tarde, ainda neste capítulo de terça-feira, Ben e Sol irão conversar sobre o beijo e a evangélica perguntará ao amado sobre seus sentimentos. O casal viverá em clima de romance nos próximos capítulos, mas tudo será estragado quando Bruna (Carla Cristina Cardoso) revelar para a amiga que Ben falsificou o primeiro exame de DNA de Jenifer (Bella Campos). A dançarina então confrontará o advogado.

Veja como será a cena do primeiro beijo de Ben e Sol em Vai na Fé:

Ben e Sol vão ficar juntos no final de Vai na Fé?

Pelo que tudo indica na trama de Rosane Svartman, Ben e Sol devem ficar juntos no final da novela Vai na Fé. Ainda não há spoilers sobre o final do casal e as últimas cenas do folhetim não chegaram a ser gravados por enquanto, mas o coração da personagem de Sheron Menezzes é do advogado e não há outros pretendente à vista.

O romance de Sol com Lui Lorenzo (José Loreto) não deu certo, seu marido Carlão (Che Moais) morreu e Theo nunca foi uma opção, já que é um estuprador e abusou de Sol na juventude. Por isso, só resta o famoso "brigadeirão", que também nunca deixou de amar Sol.

Vai na Fé ainda tem alguns meses no ar e mais tempo para desenvolver o casal protagonista. O folhetim tem previsão de terminar na segunda semana de agosto, quando cederá espaço na faixa das 7 para a novela Fuzuê, de Gustavo Reiz. A produção tem Giovana Cordeiro como mocinha e Marina Ruy Barbosa como antagonista.

Cordeiro, recentemente vista em Pantanal e Mar do Sertão, será Luna, uma garota que busca pela mãe, Maria Navalha (Olivia Araújo), ex-cantora da Lapa que desapareceu misteriosamente e foi vista pela última vez na loja Fuzuê, do ex-feirante excêntrico Nero de Braga e Silva (Edson Celulari).

Marina será Preciosa, uma poderosa empresária que recebe de herança do pai documentos com a localização de uma fortuna escondida. Com a herança, ela também descobre que tem uma irmã perdida, Luna.

