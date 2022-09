Se a Rainha Elizabeth morrer quem assume? Linha de sucessão

Durante anos, os seguidores da realeza tiveram dúvidas sobre o que acontece se a Rainha Elizabeth morrer quem assume. A monarca, que subiu ao trono em 1952, continua a governar hoje, mas seu sucessor já foi determinado.

A linha de sucessão real britânica é baseada na ordem dos descendentes da rainha e em uma série de regras legislativas aprovadas pelo Parlamento. Estes incluem o Bill of Rights do Reino Unido e o Act of Settlement (que mais tarde foi reafirmado pelos Acts of Union), que geralmente ditavam que o filho mais velho de um monarca seria o primeiro na linha de sucessão ao trono. A Lei da Coroa de Sucessão de 2013, no entanto, reverteu essa regra para futuros herdeiros “para fazer a sucessão da Coroa não depender de gênero”, o que significa que as filhas de futuros monarcas também podem ter a chance de governar um dia.

Mas onde isso nos deixa hoje?

Se a Rainha Elizabeth morrer quem assume

Atualmente, se a rainha Elizabeth morrer quem assume, o herdeiro aparente ao trono é Charles, Príncipe de Gales. Espera-se que o filho mais velho da rainha se torne rei após sua morte ou abdicação – o que ocorrer primeiro.

Ele se tornará rei quando sua mãe, a rainha, desistir do trono ou morrer.

Sua esposa Camilla, Duquesa da Cornualha se tornará Rainha Consorte quando ele assumir o trono. O título foi confirmado pela própria Rainha durante o Jubileu de Platina.

No caso de o príncipe Charles morrer antes da rainha, seu filho, o príncipe William, assumirá o trono, pois ele é o próximo na fila. O mesmo processo aconteceria novamente se algo acontecesse com o príncipe William e assim por diante.

Qual é a atual linha de sucessão real?

Príncipe de Gales – Príncipe Charles O Duque de Cambridge – Príncipe William Príncipe George de Cambridge Princesa Charlotte de Cambridge Príncipe Luís de Cambridge O Duque de Sussex – Príncipe Harry Mestre Archie Mountbatten-Windsor Lilibet Diana Mountbatten-Windsor O Duque de York – Príncipe Andrew Princesa Beatrice de York Sienna Mapelli Mozzi (filha de Beatrice) Princesa Eugenie de York August Brooksbank (filho de Eugenie) O Conde de Wessex – Príncipe Edward James, Visconde Severn Lady Louise Mountbatten-Windsor A Princesa Real – Princesa Anne Peter Phillips Savannah Phillips Ilha Phillips Zara Tindall

O príncipe Harry ainda está na linha de sucessão real. Enquanto o príncipe Harry agora vive em LA e se afastou dos deveres reais, ele permanece em sexto na linha de sucessão ao trono. Isso ocorre porque ele nasceu na família real e apenas uma Lei do Parlamento pode remover um membro da realeza da Lei de Sucessão do Trono.

No entanto, as chances de ele se tornar monarca são muito baixas, já que os três filhos do príncipe William estão todos diante dele na hierarquia.

Quanto aos filhos do príncipe Harry – Archie Harrison e Lilibet Diana – eles também permanecem na linha de sucessão, tendo nascido real. Embora fosse necessária uma crise constitucional para Archie ou Lilibet assumirem o trono. Com os dois, respectivamente, sétimo e oitavo na linha de sucessão ao trono.

O que acontece quando a rainha morre?

Então, o que acontece quando a rainha Elizabeth morre, exatamente? Quando chegar a hora, o palácio tem um plano detalhado – chamado “Operação London Bridge” – a ser executado após a morte da rainha.

Quando a rainha morrer, as notícias de sua morte serão compartilhadas primeiro usando uma frase de código, que se acredita ser “London Bridge is down”, entre funcionários do governo. Os indivíduos notificados provavelmente incluirão o primeiro-ministro, o secretário do gabinete e outros altos funcionários. Além disso, a notícia da morte da rainha será compartilhada com os governos dos quais ela é chefe de estado, juntamente com as nações da Commonwealth, onde ela ainda é considerada uma figura simbólica.

Depois que as autoridades do governo forem notificadas, a notícia da morte da rainha será anunciada ao público por meio de uma notícia para a British Press Association. O palácio também começará a encenar exibições de luto, incluindo imagens negras em todas as contas de mídia social, declarações compartilhadas em sites oficiais e um anúncio de morte negra fixado nos portões do Palácio de Buckingham. Espera-se que a família real e o primeiro-ministro emitam suas declarações oficiais. No final da noite, o filho mais velho da rainha, o príncipe Charles, se dirigirá ao mundo como o novo rei do Reino Unido.

Veja como foi o jubileu:

