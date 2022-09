A ponte de Londres caiu: código da morte da Rainha Elizabeth II

O dia em que a rainha Elizabeth II morrer trará uma série de planos cuidadosamente construídos que estão em vigor desde a década de 1960 em um processo apelidado de “A ponte de Londres caiu”. Esta mensagem também será passada a outras pessoas em posições-chave para se preparar para o funeral.

Os planos são coordenados por várias organizações governamentais e não governamentais, como a Igreja da Inglaterra, a Polícia Metropolitana e as Forças Armadas.

+ Quem são os netos da rainha da Elizabeth – do mais velho ao mais novo

Operação “A ponte de Londres caiu” após morte da Rainha Elizabeth II

Os planos para o funeral da da rainha Elizabeth II está em andamento há anos. Na verdade, a monarca provavelmente fez parte deles. Além de planos funerários extremamente detalhados, existe um sistema para exatamente o que acontecerá durante os nove dias após a morte da rainha Elizabeth – desde quem descobre primeiro até como o país ficará de luto até o que se espera de Principe Charles — tudo isso conhecido como Operação “A ponte de Londres caiu”.

Quando a rainha morrer, as notícias de sua morte serão compartilhadas primeiro usando uma frase de código, que se acredita ser “London Bridge is down”, entre funcionários do governo. Os indivíduos notificados provavelmente incluirão o primeiro-ministro, o secretário do gabinete e outros altos funcionários. Além disso, a notícia da morte da rainha será compartilhada com os governos dos quais ela é chefe de estado, juntamente com as nações da Commonwealth, onde ela ainda é considerada uma figura simbólica.

De acordo com o Guardian , Sir Christopher Geidt, secretário particular da rainha, será o responsável por informar o primeiro-ministro do falecimento da rainha.

Depois que as autoridades do governo forem notificadas, a notícia da morte da rainha será anunciada ao público por meio de uma notícia para a British Press Association. O palácio também começará a encenar exibições de luto, incluindo imagens negras em todas as contas de mídia social, declarações compartilhadas em sites oficiais e um anúncio de morte negra fixado nos portões do Palácio de Buckingham. Espera-se que a família real e o primeiro-ministro emitam suas declarações oficiais. No final da noite, o filho mais velho da rainha, o príncipe Charles, se dirigirá ao mundo como o novo rei do Reino Unido.

Esses planos normalmente seriam um segredo estritamente guardado, mas entre Sam Knight, do The Guardian , fazendo uma enorme quantidade de reportagens originais sobre o assunto e o Politico obtendo documentos oficiais elaborados pelo gabinete do gabinete em 2021, temos uma boa ideia do que esperar nos 10 dias entre a morte da rainha Elizabeth II e seu funeral.

As preocupações com a saúde da rainha surgiram novamente em setembro de 2022, quando o Palácio de Buckingham anunciou que ela estava “sob supervisão médica” devido à “preocupação” de seus médicos. “Após uma avaliação mais aprofundada esta manhã, os médicos da rainha estão preocupados com a saúde de Sua Majestade e recomendaram que ela permaneça sob supervisão médica”, dizia o comunicado. “A rainha continua confortável e em Balmoral.” O palácio também confirmou que o príncipe Charles, Camila Parker Bowles e o príncipe William foram imediatamente informados sobre a saúde da rainha. “Suas altezas reais o príncipe de Gales e a duquesa da Cornualha viajaram para Balmoral”, disse o palácio.

+ Princesa Anne: 5 curiosidades sobre a única filha da Rainha Elizabeth

O príncipe Charles se tornará rei quando a rainha morrer?

O príncipe de Gales se tornará rei após a morte da rainha e se dirigirá à nação na noite de seu falecimento. Enquanto isso, a duquesa da Cornualha se tornará a rainha Camilla.

Se o príncipe Charles optar por manter seu próprio nome (a realeza pode escolher outro ao ascender ao trono), ele será conhecido como rei Charles III. Acredita-se que o príncipe William , o duque de Cambridge, se tornará o príncipe de Gales.

Veja também: Se a Rainha Elizabeth morrer quem assume? Linha de sucessão