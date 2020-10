Semelhança entre Gabriel Braga Nunes e irmã choca a internet

Você sabia que o ator Gabriel Braga Nunes tem uma “irmã gêmea não gêmea”? Nesta terça-feira (6), a semelhança física entre o artista e Nina Braga Nunes agitou a internet.

Tudo começou com uma publicação antiga, realizada no dia 1 de setembro por Regina Braga, atriz e mãe de Gabriel e Nina. Na ocasião, Regina celebrava o aniversário da filha por meio de postagens de fotos e legendas carinhosas no Instagram. Demorou um pouco para a semelhança entre os irmão repercutir mas, agora, os comentários deixados revelam a surpresa pela semelhança física entre eles.

“Pensei que fosse montagem do Gabriel, ele usando aquele aplicativo pra ver como seria ele no sexo oposto!”, comentou uma mulher em uma das imagens publicadas por Regina.

“Genteee, é o Gabriel de cabelo grande!”, escreveu outra usuária.

“Genteeee, qual dos dois foi clonado?? Ela ou o @gabrielbraganunesoficial ??? Se parecem muito!”, disse outra usuária do

Quem é Nina Braga Nunes?

De acordo com a Revista Quem, Nina é dois anos mais nova que Gabriel e trabalha com produções teatrais. Ela se formou em cinema e também como fisioterapeuta.

O que tem feito Gabriel Braga Nunes?

Após se dedicar às gravações da série Hebe, na qual interpretou Décio Capuano, primeiro marido da apresentadora, Gabriel Braga Nunes está envolvido em um projeto musical une sonetos de William Shakespeare ao rock. O artista já lançou três singles: All in War (que se baseia no Soneto 15), Antique Song (com inspiração no Soneto 17) e Mounted On The Wind (composto a partir do Soneto 51). As músicas são compartilhadas pelo próprio artista por meio de plataformas musicais.

Recentemente, Gabriel também apareceu nas telinhas em outra produção, a novela Novo Mundo, que foi reprisada na faixa das 18h da Globo e na qual ele interpretou o vilão Thomas.