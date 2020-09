Rolling Stone elege os 500 melhores álbuns da história; Veja a lista

A versão atualizada de 2020 é muito mais diversa e “menos centrada no rock” com What’s Goin On de Marvin Gaye, que ficou em sexto lugar na lista de 2003, agora o número um.

A Rolling Stone atualizou sua lista dos 500 melhores álbuns de todos os tempos. Com Marvin Gaye no topo do ranking e 154 novidades, a seleção da revista indica a mudança na sociedade e o momento que vivemos com a valorização das minorias e o combate ao racismo, intolerância e preconceito.

Assim, a mudança representa uma grande mudança para a revista, passando a reconhecer álbuns mais contemporâneos e uma gama mais ampla de gostos.

A seguir, veja o que mudou e quais são os álbuns mais brilhantes de todos os tempos.

O que mudou na nova lista de melhores álbuns ?

Já se vão 17 anos desde a publicação da lista original e a musica vive em constante mutação, novos talentos surgiram como, por exemplo, a cantora Amy Winehouse com seu disco Black to Black, lançado em 2006 incluído na posição 33.

A lenda do soul Marvin Gaye tirou os Beatles do primeiro lugar. Cinco mulheres estão entre as 30 melhores e também 13 músicos negros. Em 2003, havia apenas uma artista feminina no top 30 – o álbum Blue de Joni Mitchell.

A Rolling Stone disse em sua publicação: “Nenhuma lista é definitiva – os gostos mudam, novos gêneros emergem, a história da música continua sendo reescrita. Então decidimos refazer nossa lista de melhores álbuns do zero.”

“Buscamos explodir a antiga, recomeçar do zero, refletindo tanto o cânone da música pop como o gosto musical, nenhuma lista é definitiva, os gostos mudam, novos gêneros surgem, a história da música é sempre reescrita. Então, decidimos refazer nossa lista de melhores discos do zero”, explicou Jason Fine, o editor da revista nos Estados Unidos.

Como escolheram os melhores álbuns?

A renomada revista de música recebeu listas dos 50 melhores álbuns de mais de 300 artistas, produtores, críticos e personalidades da indústria musical.

O eleitorado incluiu Beyoncé, Taylor Swift e Billie Eilis, bem como músicos veteranos Adam Clayton e Edge of U2, Raekwon do Wu-Tang Clan, Gene Simmons do Kiss e Stevie Nicks.

20 melhores álbuns de todos os tempos da Rolling Stone

A música mostra muito do momento que vivemos no mundo, podemos ver isso na poesia em forma de música de Bob Dylan e o poder na guitarra de Jimi Hendrix na antológica apresentação no festival de Woodstock, em que toca o hino americano simulando um combate no Vietnam. Veja a lista completa aqui dos melhores álbuns.

20 – Radiohead, ‘Kid A’ (2000)

19 – Kendrick Lamar, ‘To Pimp a Butterfly’ (2015)

18 – Bob Dylan, ‘Highway 61 Revisited’ (1965)

17 – Kanye West, ‘My Beautiful Dark Twisted Fantasy’ (2010)

16 – The Clash, ‘London Calling’ (1979)



15 – Public Enemy, ‘It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back’ (1988)

14 – The Rolling Stones, ‘Exile on Main Street’ (1972)



13 – The Rolling Stones, ‘Exile on Main Street’ (1967)

12 – Michael Jackson, ‘Thriller’ (1982)

11 – The Beatles, ‘Revolver’ (1966)

10 – Lauryn Hill, ‘The Miseducation of Lauryn Hill’ (1998)

E o álbum de 1998 da ex-Fugees, Lauryn Hill, The Miseducation of Lauryn Hill, que foi um modesto 312 na parada de 2003, agora está orgulhosamente no décimo lugar – entre os melhores álbuns.

9 – Bob Dylan, ‘Blood on the Tracks’ (1975)

8 – Prince and the Revolution, ‘Purple Rain’ (1984)

7 – Fleetwood Mac, ‘Rumours’ (1977)

6 – Nirvana, ‘Nevermind’ (1991)

5 – The Beatles, ‘Abbey Road’ (1969)

4 – Stevie Wonder, ‘Songs in the Key of Life’ (1976)

3 – Joni Mitchell, ‘Blue’ (1971)

2 – The Beach Boys, ‘Pet Sounds’ (1966)

1 – Marvin Gaye, ‘What’s Going On’ (1971) – melhores álbuns

