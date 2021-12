Separação de Famosos em 2021: 13 casais que terminaram

2021 foi um ano de muita separação entre os famosos. Casais como Luísa Sonza e Vitão, Marina Ruy Barbosa e Xande Negrão, Mirella e Dynho, além de astros internacionais como Kim Kardashian e Kanye West, romperam os relacionamentos – alguns deles já até começaram outros. Relembre 13 casais que se separaram em 2021.

Luísa Sonza e Vitão – Separação de Famosos em 2021

Luísa Sonza e Vitão anunciaram o término do relacionamento em agosto deste ano, depois de passarem cerca de um ano juntos. No início do namoro, o casal enfrentou fortes críticas do público.

Mc Mirella e Dynho Alves

O casamento de Mc Mirella e Dynho chegou ao fim enquanto o funkeiro ainda estava em A Fazenda. A cantora pediu o divórcio após o famoso trocar carinhos com Sthe Matos, outra peoa do programa. O casal estava junto desde 2016, entre idas e vindas.

Kim Kardashian e Kanye West

Em Hollywood, foi a vez de Kim Kardashian e Kayne West se separarem. A socialite entrou com o pedido de divórcio em fevereiro deste ano, devido a “divergência de opiniões”. Juntos desde 2014, o casal tem quatro filhos.

Marina Ruy Barbosa e Xande Negrao – Separação de Famosos em 2021

O casamento de Marina Ruy Barbosa e Xande Negrão chegou ao fim em janeiro deste ano. O casal, que estava junto desde 2017, alegrou problemas causados pela distância física.

Whindersson Nunes e Maria Lina

Juntos desde novembro de 2020, Whinderson e Maria Lina comunicou o término em agosto de 2021. Em janeiro, o casal anunciou que estava esperando o primeiro filho, João Miguel, que infelizmente nasceu prematuro e veio a falecer em maio.

Shawn Mendes e Camila Cabello

Um dos casais mais queridos da música pop, Shawn e Camila terminaram em novembro. Os cantores estavam juntos há dois anos e trabalharam juntos nas músicas I Know What You Did Last Summer e Señorita.

Grazi Massafera e Caio Castro – Separação de Famosos em 2021

Depois de dois anos de namoro, Grazi e Caio terminaram em agosto de 2021. Segundo Grazi, eles se separaram pois entenderam que precisavam seguir seus caminhos separadamente.

Simaria e Vicente Escrig

Depois de 14 anos de casamento com Vicente Escrig, a cantora Simaria, da dupla com Simone, anunciou o fim da relação em agosto. Segundo ela, a decisão foi tomada com “muita clareza”. A famosa e Vicente tem dois filhos juntos.

Jade Picon e João Guilherme

Jade Picon e João Guilherme também se separaram em agosto após três anos de relacionamento. Apesar do término amigável, Gui Araújo deu a entender durante sua participação em A Fazenda que teria ficado com a influenciadora enquanto ela ainda namorava. Jade negou as acusações.

Titi Müller e Tomás Bertoni – Separação de Famosos em 2021

A apresentadora Titi Müller e o músico Tomás Bertoni, que estavam casados desde 2019, se separaram em agosto. Os dois são pais do pequeno Benjamin, de um ano.

Gabriela Pugliesi e Erasmo Viana

No mundo dos influenciadores digitais, o casamento de Gabriela Pugliesi e Erasmo Viana também chegou ao fim em fevereiro de 202, após seis anos de relacionamento. Nas redes sociais, a famosa expôs traições do ex-marido.

Rafa Kalimann e Daniel Caon

Depois de quase um ano juntos, Rafa e Daniel anunciaram o término em julho. De acordo com o próprio famoso, foi a ex-BBB quem decidiu acabar com a relação.

Ana Maria Braga e Johnny Lucet

Ana Maria e Johnny estavam casados há um pouco mais de um ano, mas o relacionamento chegou ao fim em junho. Eles se conheceram no segundo semestre de 2019 e se casaram em fevereiro de 2020.

