Melhores memes de 2021: 11 piadas que os brasileiros viralizaram

Neste ano, não faltaram memes. Desde o BBB 21 até A Fazenda, passando pela vacinação e por cenas antigas de novela, os usuários das redes sociais usaram a criatividade quando o assunto foi criar virais na web. Abaixo, relembre quais foram os melhores memes de 2021.

‘Pifaizer’ – Melhores memes 2021

Sem dúvidas o vídeo produzido pelo humorista Esse Menino foi um dos memes que mais repercutiram neste ano. O criador de conteúdo fez uma sátira com as várias recusas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro às ofertas da farmacêutica Pfizer, que tentou vender vacinas contra a covid-19 para o Brasil ainda em 2020. O viral acumula mais de 21 milhões de visualizações no Instagram.

“O Brasil tá lascado” – BBB 21

Além de barracos, os participantes do BBB 21 também fizeram muitos memes. “O Brasil tá lascado”, frase falada por Gil do Vigor logo nos primeiros dias de confinamento, foi uma das mais reproduzidas pelos fãs do reality.

“Qualquer coisa, me bota no paredão”

Karol Conká também viralizou com o seu “qualquer coisa, me bota no paredão”. A frase foi dita no momento em que a cantora expulsa Lucas Penteado da mesa da cozinha, causando uma enorme repercussão nas redes sociais e o “cancelamento” da artista.

Fiuk chora ao som de Watermelon Sugar

Já Fiuk será sempre lembrado por ter chorado enquanto a música Watermelon Sugar, do cantor Harry Styles, tocava no programa.

Calada vence – A Fazenda

Rico Melquiades entregou memes em A Fazenda. O ex-MTV lançou seu próprio bordão, “calada vence”, quando quer evitar se envolver em tretas com os outros jogadores. A frase começou a ser usada até por outros peões.

Cobra caninana – Melhores memes 2021

Ele também viralizou ao chamar Dayane Mello de “cobra caninana” durante uma das roças do reality. Na internet, o público adotou o apelido dado para a ex-peoa.

Felipe Simas e a fofoca que edifica – Melhores memes 2021

Em maio deste ano, uma publicação de Mariana Ulhmann viralizou nas redes sociais. A jornalista publicou um relato sobre uma conversa que teve com o marido Felipe Simas, em que o ator se recusou a ouvir uma fofoca contada por ela. Segundo o global, a conversa não “edificaria” a vida do casal e da família.

Os internautas não perderam a oportunidade de fazer dezenas de memes com a situação.

Cringe – Melhores memes 2021

O termo ‘cringe‘ foi muito usado em 2021 redes sociais. Não há uma tradução literal para a palavra – a que mais se aproxima é a expressão “vergonha alheia”. O termo foi utilizado para definir o que a nova geração acha vergonhoso nos millenials, além de ter sido utilizada para definir o que há de pior na TV e no cotidiano brasileiro.

Round 6

Em 2021, a série sul-coreana Round 6 da Netflix se tornou a mais vista da história da plataforma. Tamanho sucesso também deu origem a muitos memes, principalmente com a boneca do primeiro episódio, com a famosa frase “batatinha 1, 2, 3”.

Gastos do governo com leite condensado

Logo em janeiro, a notícia de que Governo Federal gastou R$1,8 bilhão em alimentos foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Um fato chamou a atenção dos brasileiros: segundo o jornal Metrópoles, o governo gastou mais de R$ 15 milhões em leite condensado. Apesar da revolta, os internautas também aproveitaram para fazer memes.

Bem-Te-Vi

Em agosto, a internet foi dominada pelo meme do bem-te-vi. Ninguém sabe ao certo a origem do viral ou de onde veio a ideia de colocar o som da ave em situações diversas, mas a proposta ganhou o público da web e se espalhou rapidamente.

O som do bem-te-vi foi colocado em músicas de Demi Lovato, na vinheta do Plantão da Globo e em virais do TikTok.

obrigado meme do bem-te-vi por existir pic.twitter.com/IJhSAJ3quF — andré (@andreariell) August 12, 2021

na hora de shm todos fazendo barulho de bem te vi pic.twitter.com/L8WyQ8KLMO — maju. (@lovaticxplict) August 11, 2021

Todo dia de manhã agora quando eu abro a janela e ouço os Bem-Te-Vi dou uma risadinha pic.twitter.com/M2C52FnFn6 — André🏹 (@andreteixeiraw) August 12, 2021

Sophie Charlotte em Tititi

Um dos últimos virais de 2021 foi a cena de Sophie Charlotte comendo pão em Tititi. A novela foi exibida pela primeira vez há dez anos, mas só agora usuários do Twitter trouxeram de volta o momento engraçado da trama, que fez sucesso nas redes.

