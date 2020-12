Separados, Andressa Suita e Gusttavo Lima ostestam com bebidas caras

O cantor Gusttavo Lima impressionou a internet ao mostrar que estava bebendo um uísque de R$1 mil. Mas não tanto quanto a ex-mulher, a modelo Andressa Suita, que ostentou um vinho caríssimo.

Bebida caríssima de Andressa Suita

Andressa Suita compartilhou o momento em que tomava seu vinho neste sábado (26). No entanto, para provar a bebida da marca Chateau Petrus, é preciso desembolsar R$33 mil reais.

A web ficou impressionada com o valor do vinho e repercutiram sobre o assunto no Twitter. “A Andressa Suita postou story bebendo um vinho de 33 mil reais eu não consigo nem contar a quantidade de vezes que eu fico bêbada com essa quantia”, comentou Sara, no Twitter.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“Andressa Suita tomando um vinho de 33 mil reais e eu aqui com o meu de 13,50 na promo do atacadão [risos]”, brincou a usuária Fe Saldanha.

“Trabalhar muito pra ser igual a Andressa Suita que bebe vinho de 33 mil reais”, afirmou a internauta Maia, na rede social.

Enquanto isso, o uísque escocês de Gusttavo Lima ficou ‘no chinelo’, por custar bem menos. “Eu não tenho problema com bebida. Eu e ela nos damos muito bem”, escreveu o cantor, compartilhando uma foto com a garrafa de Chivas Royal Salute, que tem 21 anos.

“Não coloquem palavras na minha boca. Coloquem cerveja, uísque e vodca”, brincou o sertanejo, em outro storie.

Andressa Suita faz publicação após fim de casamento com Gusttavo lima

Nas redes sociais, os fãs não deixaram de reparar nas curtidas de Andressa Suita em publicações misteriosas. Por exemplo, na página ‘Só o Caos‘, onde se fala sobre relacionamentos, a modelo curtiu uma frase sobre homens que perdem as mulheres com seu jeito de agir.

“Fico passada como os homens que tem uma mulher linda, esforçada, de coração enorme e que não tem medo de gritar e mostrar aos 4 ventos que os amam e mesmo assim eles vacilam por besteira. E como costumo dizer: mulheres vêm e vão, mas Deus não te presenteia com uma mulher boa duas vezes”, dizia o texto curtido pela influenciadora. A curtida foi considerada como um indireta para Gusttavo Lima.

Gusttavo Lima curte foto da ex-mulher

Depois da separação, que aconteceu em outubro, Gusttavo Lima ainda não havia interagido com a ex-mulher nas redes sociais.

No entanto, em uma publicação recente de Andressa Suita, foi possível ver uma curtida do ‘Embaixador’ presente entre milhares de likes na foto da ex. Em sua publicação, a mãe de Gabriel e Samuel fez uma selfie usando óculos de sol.