Shows da posse do Lula: programação e artistas confirmados até agora

No dia 1° de janeiro, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tomará posse em Brasília para oficialmente passar a governar o país pelos próximos quatro anos. E após a polêmica se Jair Bolsonaro irá entregar a faixa para o próximo governante, a futura primeira-dama do Brasil, Janja Lula, confirmou que um festival de música vai dar sequência às comemorações do novo mandato.

Pelas redes sociais, Janja anunciou a lista de artistas confirmados até o momento no "Festival do Futuro".

O evento, que vai dar espaço para os shows da posse do Lula, será realizado na Esplanada dos Ministérios, onde fica o Palácio do Planalto, que é o palco oficial da passagem da faixa presidencial.

Ainda segundo Janja, os artistas vão se dividir em dois palcos, que levarão os nomes de Gal Costa e Elza Soares, em homenagem às duas cantoras, que morreram em 2022. A previsão é que os shows comecem logo após o encerramento da cerimônia de posse, que deve terminar por volta das 18h30.

Quem vai cantar na posse do Lula?

Segundo Janja, os artistas confirmados até o momento na posse de Lula são: Pablo Vittar, Baiana System, Duda Beat, Gaby Amarantos, Martinho da Vila, Gilsons, Chico César, Luedji Luna, Teresa Cristina, Fernanda Takai, Johnny Hooker, Paulinho da Viola, Margareth Menezes, pastor Kleber Lucas, Marcelo Jeneci, Odair José, Otto, Tulipa Ruiz, Almério, Maria Rita e Valeska Popozuda .

No entanto, a lista não está fechada. A esposa de Lula disse que aguarda ainda confirmação de outros artistas, como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Ludmilla e Emicida, também convidados para o festival. Gil está no Catar para acompanhar a Copa do Mundo, onde foi hostilizado por bolsonaristas durante uma partida.

Como vai ser a cerimônia da posse de Lula?

A cerimônia de posse presidencial é o momento que oficializa a transição de governo e, por aqui, os detalhes do evento foram definidos em 1972. A posse acontece sempre no primeiro dia do primeiro ano do mandato do presidente eleito. Segundo o decreto n° 70.274, a sequência de acontecimentos é a seguinte:

- Desfile presidencial em carro oficial e, se possível, aberto;

- Compromisso Constitucional (posse), no Congresso Nacional;

- Discurso à Nação, logo após o item anterior;

- Passagem da faixa presidencial, na área externa do Palácio do Planalto;

- Pronunciamento ao público, mais informal e breve que o discurso à Nação;

- Recepção de chefes de Estado e outras autoridades.

Bolsonaro vai passar a faixa para Lula?

Segundo o UOL, o atual presidente Jair Bolsonaro teria dito a alguns assessores que não tem “a menor vontade de participar da passagem da faixa presidencial”. No entanto, o vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) afirmou que Bolsonaro deve sim participar do evento. Ainda de acordo com a publicação do UOL, Mourão disse que a passagem da faixa deve ser feira pelo presidente e que, por isso, ele não assumirá tal ato.

Embora a cerimônia de passagem da faixa para o presidente eleito esteja prevista no decreto que define a solenidade da posse, a presença do presidente a deixar o cargo não é obrigatória. Sendo assim, o acessório deve ser entregue pelo vice, pelo presidente da Câmara, pelo presidente do Senado ou pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, respeitando a linha sucessória. Portanto, caso Bolsonaro não compareça no dia 1° de janeiro, Lula pode receber a faixa de outro representante do governo.

Se o atual presidente não comparecer, esta será a segunda vez que isso ocorre. A primeira aconteceu em 1985, quando João Figueiredo não foi à posse de José Sarney, que era vice de Tancredo Neves. Tancredo morreu em abril do primeiro ano de governo, sendo então substituído oficialmente por Sarney.